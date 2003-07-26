«پناهگاه شيرين»، منافقين و افتخار مدعيان ملي گرايي به خيانت آنان

بر اساس آمار منتشر شده از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، در عمليات مرصاد 5/5/1367، بيش از 1400 تن از نيروهاي خائن و مزدور منافقين كه به خاك ايران اسلامي تجاوز كرده بودند كشته و زخمي شدند .160 تانك و نفربر 240 قبضه خمپاره انداز 30 قبضه تفنگ 106 ميليمتري آنها منهدم شد و بيش از 10دستگاه تانك و نفربر، بيش از 10 دستگاه خودرو و1700 قبضه انواع مختلف سلاح، سالم به غنيمت رزمندگان اسلام درآمد. در اين عمليات، منافقين كه از داخل خاك عراق به ايران حمله كردند، تمامي نيروهاي خود را از كشورهاي اروپايي وغربي فراخوانده بودند؛ به خيال اينكه سه روزه به تهران برسند.
بعدها سازمان منافقين ، در كتابي كه به مناسبت حمله به اصطلاح « فروغ جاويدان » خود در مرداد 1367 منتشر كردند ، با اعتراف به شكست سخت از نيروهاي ايراني ، آمار تلفات خود را بيشتر از آنچه تصور مي شد اعلام كرد . از جمله :
-1263 تن كشته و مفقودالاثر از جمله 5 تن از اعضاي هيئت اجرايي سازمان كه هر يك فرماندهي يك تيپ را بر عهده داشته اند و 11 تن از معاونان اجرايي منافقين .1100 تن مجروح كه بعدا 11 تن از آنان به جمع كشته ها پيوستند .
- تجهيزات منهدم شده :612 خودرو از انواع مختلف ، 72 تانك و زرهپوش ، 21 قبضه توپ 122 ميليمتري ، 51 قبضه تفنگ 106 ميليمتري وتعداد زيادي سلاح سبك
سال 66 و 67 هنگامي كه رزمندگان در جبهه ميجنگيدند، مردم در پشت جبهه كمك ميكردند واستوار و مقاوم ايستاده بودند، منافقين اطلاعات و اخباربه رژيم عراق ميفروختند، گروهي از سران ليبرال به آمريكا رفت و آمد ميكردند و دست دوستي ميدادند و گروهكغير قانوني نهضت آزادي با انتشار شايعات، اطلاعيهها و شعارهاي پوچ همچون «مقاومت تا نابودي» سعي درتضعيف روحيه مقاومت و پايداري مردم داشت.
هنگامي كه رزمندگان اسلام در جبهههاعملياتي عليه متجاوز انجام ميدادند، راديوهاي به اصطلاح ايراني منافقين و ملي گراهاي فراري از وطن، تمام توان خود را به تضعيف روحيه مردم ايران وترساندن آنان از قدرت عظيم عراق مشغول ميكردند تا به اربابان خود، خوش خدمتي كرده باشند.
در روزهايي كه ايران هر روز شاهد جنايات بيشمار تروريستها و آدمكشان منافق بود، روزهايي كهدر شيراز دختر كوچكي در اتوبوسي ميان شعلههاي آتش سوخت، در روزهايي كه ائمه جمعه همچون شهيدان دستغيب، صدوقي، اشرفي اصفهاني ومدني، به عنوان هدفي بزرگ براي آدمكشان منافقين محسوبشده و به شهادت ميرسيدند، آن روزها كه يك مشت جوان خام و فريب خورده از نيرنگهاي فردي پست و كثيف ـ رجوي ـ به روي همسايگان و هموطنان خود اسلحه كشيدند و آنانرا به خون آغشته ساختند، و در روزهايي كه منافقين به پناهندگي در آغوش دشمن جنايتكار ايران، صدام و حزب بعث عراق افتخار ميكردند و نام اينخيانت را وطن پرستي ميگذاشتند، ليبرالهاي مدعي وطن پرستي كه به قول امام راحل سر منشأ و ريشه همين تروريستهاي منافق بودند، با بي شرمي تمام بهحمايت از اين آدمكشان ميپرداختند. خوب است كه براي ثبت در تاريخ و پرده برداشتن از چهره دروغ، نفاق و خيانت كساني كه در شديدترين و سختترين روزهاي جنگ در برابر متجاوزان، خيانت به مردم را افتخارمي دانستند، يك بار ديگر اين متن را بخوانيم:
« مجاهدين خلق (منافقين) با قدرت تشكيلاتي وتربيتي و با تبليغات و نفوذ و تدابير شان، صرف نظر ازصحيح يا انحرافي بودن عقيده و راهشان، نيز قابل توجه و قابل مطالعه هستند. همچنين همت و از خودگذشتگي هايشان، تا آنجا كه نارنجك به كمربسته خودرا روي هدف ميندازند و جانشان را بي پاداش وما به ازايي فدا ميكنند (اشاره به ترور شهيدان محراب آيت الله مدني، صدوقي، اشرفي اصفهاني، دستغيب).
بي انصافي است كه چنين همت و عشق بهشهادت را مزدوري و خيانت پيشگي بدانيم و ناشي ازايمان و اخلاص و اراده خودشان ندانيم. »(!!!)
(مهندس مهدي بازرگان،كتاب: «انقلاب ايران در دو حركت» صفحه 159)
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