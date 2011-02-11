۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

شیرازی:

چهره‌پردازی همگام با سینمای ایران پیشرفت کرده است

مهری شیرازی وضعیت چهره‌پردازی در فیلم‌های جشنواره امسال را نشان دهنده رشد و پیشرفت چهره‌پردازان سینمای ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری شیرازی چهره‌پرداز باسابقه سینمای ایران گفت: چهره‌پردازی همگام با سینمای ایران پیشرفت کرده است. چهره‌پردازی در بسیاری از فیلم‌های امسال با توجه به شرایط مطلوب بوده است و در کل، طراحان چهره‌پردازی برای دستیابی به پیشرفت همگام با روند رو به جلوی سینما تلاش کرده‌اند.

وی گفت: فیلم‌های امسال نسبت به سال‌های قبل پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و امسال فیلم‌های خوبی را در جشنواره شاهد بوده‌ایم و البته فیلم‌ها نقاط ضعفی هم داشته‌اند که نباید آنها را نادیده گرفت. امیدوارم به تعداد فیلم‌های خوب، امسال وضعیت گیشه هم خوب باشد.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به دبیری مهدی مسعودشاهی27 بهمن‌ماه با برپایی اختتامیه به پایان می‌رسد.

