انقلاب اسلامی ایران جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با اشاره به وحدت اسلامی که از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است بیان داشت: این انقلاب بزرگ که بدست خود مردم ایران انجام شد پیرو دستورهای قرآن و عترت می‌باشد و همچنین می‌توان گفت وحدت اسلامی یکی از ویژگی‌ها و دستاوردهای بارز انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت:‌ مردم ایران که پیرو قرآن و عترت هستند هم در حفظ نظام و هم در حفظ وحدت اسلامی تلاش و کوشش می‌کنند تا این نظام را به دست صاحب اصلی خود، امام زمان‌(عج) بسپارند و ما نیز توفیق موفقیت برای این نظام و دولت را از ذات اقدس اللهی طلب می‌کنیم.

وی گفت: مدیریت اصلی عالم در اختیار امام (عج) است و هر ملتی که خود را در مسیر عدالت قرار دهد و برای ترویج توحید و عدالت تلاش کند از سوی امام (عج) یاری و حمایت می شود. طبرسی گفت: حقیقت این است که حرکت آخر آغاز شده و امروز ما در متن یک انقلاب عظیم جهانی قرار داریم. یک بیداری انسانی عظیم در حال وقوع است و دست مدیریت الهی امام (عج) در آن قابل مشاهده است. دلها و اندیشه ها به سرعت بر ضرورت حکومت جهانی و ضرورت حکومت انسان کامل، متصل به آسمان گرایش می یابد.

وی افزود: البته ضعف ها و مشکلاتی در گوشه و کنار به طور فرعی و اصولی وجود دارد که باید با توکل بر خدا و دست پرقدرت ملت آنها را برطرف کنیم.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری افزود: انقلاب اسلامی یک آغاز بود اما هرگز یک پایان نخواهد بود. مدیریت امام عصر (عج)، آن انسان کامل و ذخیره الهی نقطه اشتراک همه انسانهای فطری و عدالتخواه است..