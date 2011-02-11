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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

سعیدی‌پور در گفتگو با مهر:

استقبال از جشنواره، اقبال مردم به سینمای ایران را نشان می‌دهد

استقبال از جشنواره، اقبال مردم به سینمای ایران را نشان می‌دهد

مدیر سینما آزادی با اشاره به استقبال از فیلم‌های جشنواره فجر، این رویکرد را نشان‌دهنده اقبال مردم به دیدن فیلم‌های ایرانی دانست.

رضا سعیدی‌پور به خبرنگار مهر گفت: نمایش فیلم‌های ایرانی در سینما آزادی با استقبال مخاطبان همراه بوده است، فیلم‌ "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی چهارشنبه 20 بهمن‌ماه در این سینما روی پرده رفت، استقبال از این فیلم آن قدر بود که یک سانس اضافه برای این فیلم درنظر گرفتیم.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا هم امروز جمعه 22 بهمن‌ماه در سینما آزادی روی پرده می‌رود، علاقمندان برای دیدن این فیلم از ساعت‌ها پیش مقابل سینما در انتظار هستند. نمایش فیلم "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان هم با اقبال مخاطبان همراه بود و این فیلم می‌تواند یکی از پرفروش‌های سال آینده باشد.

مدیر سینما آزادی افزود: خوشبختانه فیلم‌های خوب جشنواره امسال در جذب مخاطب موفق بوده‌اند، این نشان می‌دهد مردم همچنان به دیدن آثار سینماگران ایرانی علاقمندند، باید برای این علاقه احترام قائل بود و برای بهتر شدن فیلم‌های سینمای ایران تلاش کرد.

کد مطلب 1251211

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