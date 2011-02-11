اولین شماره نشریه "پلیس فیلم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه با هدف تولید فکر و انتقال نظر و دیدگاه سینماگران و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی درباره اهمیت تولید فیلم‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف پلیس منتشر می‌شود.

مدیر مسئول این نشریه که ماهانه منتشر می‌شود،‌ سعید الهی و علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده سردبیر آن است. اولین شماره نشریه تحلیلی ـ خبری جشنواره فیلم پلیس با عنوان "پلیس فیلم" حاوی مطالبی از سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی، علی سلطانی دبیر جشنواره، جمال شورجه، دکتر علی‌اصغر محکی، حبیب‌الله کاسه‌ساز، فرهاد توحیدی، دکتر حشمت‌الله قنبری، حجت‌الاسلام دکتر سید محمد ثقفی، علیرضا رئیسیان، شفیع آقامحمدیان، عماد افروغ، جواد آرین‌منش، محمدرضا اصلانی، مصطفی رزاق‌کریمی، مهرداد اسکویی و غزاله سلطانی است.

در اولین شماره نشریه فیلم پلیس یادداشت‌هایی به قلم محمد تقی فهیم، سعید مستغاثی، حسین سلطان‌محمدی، مریم فلاح، عباس عبدالعلی‌زاده و هومن ظریف نوشته شده است.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس 11 تا 14 تیرماه سال 90 توسط معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برگزار می‌شود.