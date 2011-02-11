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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

هدایت خواستار شد ؛

مستندسازی فرایندها و فناوریهای به کار رفته در صنعتی سازی مسکن

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش بر مستند سازی فرایندها و فناوریهای به کار رفته در پروژه‌های صنعتی سازی مسکن تاکید و تصریح کرد: این فرایندها باید به سایر انبوه‌سازان صنعتی برای تکثیر این روش در کشور آموزش داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در ادامه بازدیدهای زمان بندی شده خود از نحوه پیشرفت اجرای پروژه صنعتی سازی مسکن در شهر جدید پرند، از پروژه فاز های 3 و 5  پروژه صنعتی سازی مسکن در این شهر جدید بازدید و بار دیگر بر لزوم تبادل تجربیات مدیران و کارشناسان شرکتهای صنعتی ساز در این پروژه تاکید کرد.

وی همچنین در گفتگو با مدیرعامل مپسا و پیمانکاران حاضر در سایت اظهار داشت: صنعتی سازی ساختمان برای نخستین بار در کشور با این وسعت در حال انجام است و لازم است پیمانکاران حاضر در این مرحله بهترین کیفیت ساخت را ارائه دهند.
 
با مدیریت شرکت مپسا از شرکهای تابعه ایدرو در دو فاز 3 و 5 شهر جدید پرند به ترتیب  1180 و 5 هزار  واحد مسکونی ویژه تعاونی های مسکن مهر به روش صنعتی در حال ساخت است که  پروژه فاز 3 مراحل پایانی عملیات ساخت را طی می کند.

در این پروژه ها هشت نوع فناوری جدید صنعتی سازی مسکن به اجرا درآمده است که برخی از این فناوریها برای نخستین بار در کشور پیاده می شود.
 
کد مطلب 1251222

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