مصر به برکت انقلاب اسلامی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی آقا محمدی در راهپیمایی 22 بهمن ماه در جمع مردم همدان با بیان اینکه از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ستمکاران زیادی وارده عرصه های حکومتی جهان شده و کم کم از صحنه محو شده اند، گفت: امروز نیز، آخرین روز عمر حکومتی حسنی مبارک است و 22 بهمن ماه روز پیروزی مردم مصر نیز خواهد بود.

آقا محمدی با تاکید بر اینکه آیا با رفتن امثال شاه و حسنی مبارک مسئولیت مردم به پایان می رسد؟ گفت: در جامعه انسانی هر روز غده جدیدی در حال شکل گیری است و انسان های مومن، آزاده و متعهد باید برای ریشه کنی این غده ها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه حقیقت امر این است که ما هنوز کاری نکرده ایم، به انتشار کتاب مبارزان انقلابی همدان به روایت اسناد ساواک اشاره کرد و گفت: در این کتاب از افرادی نام برده شده که از زمان پیروزی انقلاب برای حفظ انقلاب تلاش کرده اند و همچنان به اقدامات خود ادامه می دهند.

عضو تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کار در نظام اجتماعی زمانی معنی پیدا می کند که در راستای اهداف ولایت فقیه باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری بر این باورند که ولایت فقیه فقط به شیعیان مربوط می شود اما در مقابل عقیده این افراد باید به مردم مصر اشاره کرد چراکه اکثر مردم مصر مذهب شیعه ندارند اما برای تحقق نهضت خود پرچمداری کار را از ایران و ولایت فقیه برگرفتند به نحوی که اگر دقت کنیم خواهیم دید که شعار آنان همان شعار مردم ایران است.

وی با تاکید بر اینکه نهضت ها و قیام های این چنینی همه به برکت انقلاب اسلامی ایران است، گفت: باید به این نکته توجه داشت که تغییر در یک اجتماع کار ساده ای نیست و برای ایجاد اعتقاد در مردم باید زمان نسبتا طولانی را صرف کرد تا مردم آگاه شده و برای تغییر وضعیت حاکم بر جامعه اقدام کنند.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اشاره کرد و با بیان اینکه بیست و دوم بهمن57 لیلةالقدر مردم ایران بود و مردم ایران در این روز سرنوشت خود را رقم زدند، افزود: با این حال نباید کار را تمام شده بدانیم چراکه فقط بخش کوچکی از کار را نسل گذشته انجام داده و وظیفه مهمتر بر عهده نسل آینده است که باید بکوشد تا عظیم ترین وظیفه خود را که همان برپایی حکومت عدل الهی است به سرانجام برساند.

وی با اشاره به حوادث بعد از پیروزی انقلاب نیز افزود: در جریان یک نظام همیشه اختلاف سلیقه وجود دارد و یک امر عادی محسوب می شود اما نباید نظر مخالف را با اختلاف سلیقه اشتباه گرفت چرا که هدف نظر مخالف ایجاد اختلاف است و نمونه بارز آن را می توان در زمان حکومت حضرت علی (ع) و تفکرات خوارج مشاهده کرد.

وی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات گفت: بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری عده ای در صدد آن بودند که ذهن مردم را منحرف سازند و با تکیه بر گذشته و عقبه خود بین مردم کشور انشقاق ایجاد کنند.

آقا محمدی در پایان صحبت های خود به جوانان توصیه کرد تا در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ایران با تمام توان خود اهتمام ورزند.

گفتنی است در پایان قطعنامه سراسری 22 بهمن ماه امسال برای راهپیمایان قرائت شد.