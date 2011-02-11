وظیفه امروز ملت هوشیاری در برابر توطئه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله موحدی کرمانی ظهر جمعه در پایان راهپیمایی مردم اهواز با تفسیر بخشی از آیات قرآن اظهار داشت: ایمان باعث ایجاد قدرت، عزت و عاقبت به خیری در هر فرد و ملتی می شود و مسلمین بدانند در هر شرایطی با تکیه بر ایمان از دشمن خود نیرومندتر هستند.

وی افزود: در همین کشور ما طاغوتیان چه اقدامات شنیعی که در حق ملت ایران مرتکب نشدند ولی نگاه کنید خداوند با آنها چه کار کرد و آنها اکنون در چه مذلتی هستند و ایران اسلامی در چه عزتی قرار دارد.



آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت مرزهای ایران یورش برد و همین خوزستان به عنوان نوک پیکان حمله چقدر آماج حملات دشمن قرار گرفت و خرمشهر به کلی نابود شد ولی این انقلاب اسلامی بود که با تکیه بر ایمان مستحکم تک تک ملت سرافراز شد و صدام به عنوان دشمن علنی با چه سرنوشتی آخرین برگ رندگی خود را ورق زد.



عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: روز 22 بهمن سال 1357 روزی بود که خداوند مزد با ایمان بود ملت ایران را با سرنگون کردند شاه خائن داد و ثابت شد که هر ملتی در راه خداوند قدم بگذارد پیروزی در نهایت با آن است.



وی گفت: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران ابزار استکبار اسلحه، شکنجه، زور، مادیات و تهدید بود ولی سلاح مردم ایران ایمان و توکل به خدا بود و در نهایت ابزار معنوی ملت ایران بر استکبار غلبه کرد.



سخنران راهپیمایی مردم اهواز اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی مردم ایران به جایی رسیده که مردم سراسر کشورهای جهان اسلام پیام آنها را به روشنی دریافت و درک کرده اند و یکی پس از دیگری با الگو برداشتن از انقلاب اسلامی بر ضد سران ظالم و خائن و دست نشانده خود قیام کرده اند.



آیت الله موحدی کرمانی اضافه کرد: در مقطعی رهبر خائنی مثل انور سادات ملت مبارز مصر را در برابر رژیم غاصب صهیونیستی ذلیل کرد و تسلیم این رژیم شد تا به خیال خودش کشورش را از خطر اسرائیل حمایت کند ولی این خواسته مردم مصر نبود و آنها در چند دهه گذشته بارها از این بابت خشمگین شده اند.



وی ادامه داد: با این وجود اکنون مردم مصر با الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران بر علیه حسنی مبارک قیام کرده اند چراکه می خواهند آزاده باشند و جا دارد از همین مکان اعلام حمایت و برادری خود را از ملت مصر که این روزها بر علیه سران خائن خود قیام کرده اند اعلام کنیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای غرب گران تمام شده است و آنها از این وضعیت راضی نیستند، گفت: با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی استعمارگران هنوز به دنبال تضعیف آن هستند و هر روز توطئه جدیدی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی طرح ریزی می کنند.



وی تاکید کرد: آخرین توطئه آنها هم فتنه سال 88 بود که با حضور با بصیرت مردم نه تنها به شکست انجامید که پایه های انقلاب اسلامی را مستحکم تر کرد.



آیت الله موحدی کرمانی عنوان کرد: امروز وظیفه مردم ایران آگاهی یافتن از مسائلی است که دشمنان برای نابودی اسلام طرح ریزی می کنند.