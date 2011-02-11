رئیس جمهور در حفظ وحدت خط شکن باشد/ مصریها به رفتن مبارک اکتفا نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی سخنران خطبه های نماز جمعه امروز تهران ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز ملت های آزاده توانستند فرعون زمان را از صحنه بیرون کنند و این بی ارتباط با 22 بهمن و پیروزی انقلاب نیست و باید سجده شکر به جای آورد.

وی اولین ثمره انقلاب را خروج شاه از ایران خواند و گفت: آنها از نظر فرهنگی مامور بودند فرهنگ غرب را به ایران تحمیل کنند. از نظر اقتصادی و نظامی این مستشاران بیگانه بودند که نبض اقتصاد و فرهنگ را در اختیار داشتند.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: از آنجا که شرق و غرب باجگیر بودند بنابراین هوای سلطنت ایران را داشتند اما رهبری بی بدیل و ماموریت خاص حضرت امام (ره) آنها را شکست داد و طاغوت را بیرون کرد.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به فساد گسترده در دوره شاه، خاطر نشان کرد: در آن زمان 2 هزار 500 مرکز فحشا و 50 هزار فاحشه حضور داشت، قمارخانه ها وجود داشتند و دولت از این مراکز مالیات می گرفت و از همین مالیات ها به کارکنان دولتی حقوقی می دادند.

وی افزود: شاید کمتر کسی به این طهارتی که انقلاب برای مردم پیش آورد توجه می کند در آن زمان از شکوفایی استعدادها جلوگیری می شد و این جهش علمی و فرهنگی به هیچ وجه در دوران شاه وجود نداشت.

خطیب جمعه تهران گفت: در عرصه دستگاه ها نماز مورد استهزاء قرار می گرفت. فرهنگ دین به انزوا کشیده شده بود جوانان ما امروز باید این مسائل را بخوانند و بدانند امام (ره) و انقلاب چه کرد. ریشه یک رژیم مستبد و زورگو را از بین برد و مردم را از این انزوا نجات داد و به دنبال آن نظام اسلامی را ایجاد کرد.

حجت الاسلام صدیقی یادآور شد: در خیلی از نقاط انقلاب کردند اما موفق به برداشتن گام های بعدی نشدند. رهبری پیامبرگونه امام (ره) و بصیرتی که در روحیه ها دمیدند نظامی مبتنی بر اسلام تاسیس شد. آن روز می گفتند اگر آزادی و عدالت اجتماعی می خواهید به غرب و شرق رو کنید اما امام سحر این دو قدرت را باطل کرد.

وی در خصوص احیاء اسلام ناب محمدی (ص) ، گفت: این بیداری اسلامی که تولد مبارکی بود در ایران اتفاق افتاد و تکثیر نسل شد. مقاومت در لبنان و انتفاضه در فلسطین ایجاد شد و می رود که ریشه استبداد و استعمار و شرک و ظلم را در همه جای عالم بسوزاند.

خطیب جمعه تهران هویت دادن به آحاد مسلمان در جهان را از آثار و برکات راهی دانست که امام جلودار آن بود.

صدیقی ارائه راه نو در مدیریت جهانی و تجدید نظر در فقه سیاسی - اجتماعی را از دیگر دستاوردهای انقلاب خواند و گفت: البته هنوز با قله خیلی فاصله داریم . غرب سعی کرد بگوید دین در زندگی بشر نقش ندارد اما این امام بود که تجربه عینی به دنیا ارائه کرد که دین برای زندگی است و جهاد، قضاوت و اقتصاد دارد. مدیریت دینی کارآمدترین نوع است.

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: این انقلاب انشاءالله به انقلاب جهانی امام عصر (عج) وصل خواهد شد.

وی در خصوص خودباوری به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب نیز تصریح کرد: جوانان باورشان شد که ره صد ساله را می توانند یک ساله طی کنند.

صدیقی با اشاره به انقلاب مصر همزمان با 22 بهمن امسال گفت: سال گذشته نیز راهپیمایی22 بهمن کار فتنه را پایان داد و امروز روز تعمیق اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه سرمداران انقلاب مصر از رهبری انقلاب به نام امام خامنه ای یاد می کنند گفت: آنها آرزوی داشتن چنین رهبری را در دل نگه نمی دارند و به زبان می آورند و مسیر ایران را در پیش گرفته اند اما مخالفان به ایجاد شکاف خواهند پرداخت باید بدانند که تلاش کنند این اتحاد حفظ شود و با هوشیاری پیش روند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه مردم مصر نباید به رفتن شخص مبارک اکتفا کنند و ملاکشان این باشد گفت: هر جریانی که در جهان اسلام حامی اسرائیل است و موجب پایمال شدن حقوق حقه ملت ها به خصوص ملت فلسطین است امروز در مواجهه با ملت ها پایان راهش را طی می کند و به زودی این جریان سرنگون خواهد شد.

وی از انقلابیون، علمای مصر و دانشگاه الازهر خواست تا در صحنه انقلاب مصر حضور جدی داشته و کاری کنند تا جریان حاکم در آینده چون جریان قبل مردم را گرفتار نکند.

حجت الاسلام صدیقی در پایان سخنان خود نیز به مسئله وحدت در کشور اشاره و خطاب به ملت خاطر نشان کرد: همه جهان در مسئله وحدت از شما الگو گرفته اند ما می دانیم رئیس جمهور در صحنه بین الملل خط شکن شده است و جزء مفاخر است. در مسئله حفظ وحدت نیز انتظار است به همان میزان خط شکن باشد.

وی گفت: مسئولان اتحاد مثال زدنی داشته باشند و با مدیریت یک رهبر همه ید واحده باشند و مردم و مسئولان نظام این خط را تا ظهور امام عصر (عج) ادامه دهند.

همچنین حجت الاسلام صدیقی در خطبه اول نماز جمعه در خصوص جهاد و فلسفه آن بحث کرد و گفت: برخی تقوا را چشم پوشی و گذشت از لذت های دنیا می دانند اما امیر المومنین جهاد را لباس تقوا معرفی می کند.

وی گفت: انسان مجاهد با تقوا است و انسان بی بندوبار نمی تواند در میدان مبارزه جهاد کند. شما که دشمن و مهاجم دارید و توطئه های جهانی علیه شماست باید همیشه زره بر تن داشته باشید. برای مقابله با تیر و شمشمیر و ابزار حمله دشمن باید سپری داشت. ننشینید که در خانه هایتان شما را مورد هجوم قرار دهند.

خطیب جمعه تهران خاطر نشان کرد: هر کس نسبت به جهاد بی تفاوت باشد به جای لباس تقوا، لباس ذلت بر تن کرده است و دنیا نیز او را گرفتار می کند.