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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

حجت الاسلام صدیقی:

رئیس جمهور در حفظ وحدت خط شکن باشد/ مصریها به رفتن مبارک اکتفا نکنند

رئیس جمهور در حفظ وحدت خط شکن باشد/ مصریها به رفتن مبارک اکتفا نکنند

خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه همه جهان از وحدت ملت ایران الگو گرفته است، از رئیس جمهور خواست در حفظ وحدت خط شکن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی سخنران خطبه های نماز جمعه امروز تهران ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز ملت های آزاده توانستند فرعون زمان را از صحنه بیرون کنند و این بی ارتباط با 22 بهمن و پیروزی انقلاب نیست و باید سجده شکر به جای آورد.

وی اولین ثمره انقلاب را خروج شاه از ایران خواند و گفت: آنها از نظر فرهنگی مامور بودند فرهنگ غرب را به ایران تحمیل کنند. از نظر اقتصادی و نظامی این مستشاران بیگانه بودند که نبض اقتصاد و فرهنگ را در اختیار داشتند.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: از آنجا که شرق و غرب باجگیر بودند بنابراین هوای سلطنت ایران را داشتند اما رهبری بی بدیل و ماموریت خاص حضرت امام (ره) آنها را شکست داد و طاغوت را بیرون کرد.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به فساد گسترده در دوره شاه، خاطر نشان کرد: در آن زمان 2 هزار 500 مرکز فحشا و 50 هزار فاحشه حضور داشت، قمارخانه ها وجود داشتند و دولت از این مراکز مالیات می گرفت و از همین مالیات ها به کارکنان دولتی حقوقی می دادند.

وی افزود: شاید کمتر کسی به این طهارتی که انقلاب برای مردم پیش آورد توجه می کند در آن زمان از شکوفایی استعدادها جلوگیری می شد و این جهش علمی و فرهنگی به هیچ وجه در دوران شاه وجود نداشت.

خطیب جمعه تهران گفت: در عرصه دستگاه ها نماز مورد استهزاء قرار می گرفت. فرهنگ دین به انزوا کشیده شده بود جوانان ما امروز باید این مسائل را بخوانند و بدانند امام (ره) و انقلاب چه کرد. ریشه یک رژیم مستبد و زورگو را از بین برد و مردم را از این انزوا نجات داد و به دنبال آن نظام اسلامی را ایجاد کرد.

حجت الاسلام صدیقی یادآور شد: در خیلی از نقاط انقلاب کردند اما موفق به برداشتن گام های بعدی نشدند. رهبری پیامبرگونه امام (ره) و بصیرتی که در روحیه ها دمیدند نظامی مبتنی بر اسلام تاسیس شد. آن روز می گفتند اگر آزادی و عدالت اجتماعی می خواهید به غرب و شرق رو کنید اما امام سحر این دو قدرت را باطل کرد.

وی در خصوص احیاء اسلام ناب محمدی (ص) ، گفت: این بیداری اسلامی که تولد مبارکی بود در ایران اتفاق افتاد و تکثیر نسل شد. مقاومت در لبنان و انتفاضه در فلسطین ایجاد شد و می رود که ریشه استبداد و استعمار و شرک و ظلم را در همه جای عالم بسوزاند.

خطیب جمعه تهران هویت دادن به آحاد مسلمان در جهان را از آثار و برکات راهی دانست که امام جلودار آن بود.

صدیقی ارائه راه نو در مدیریت جهانی و تجدید نظر در فقه سیاسی - اجتماعی را از دیگر دستاوردهای انقلاب خواند و گفت: البته هنوز با قله خیلی فاصله داریم . غرب سعی کرد بگوید دین در زندگی بشر نقش ندارد اما این امام بود که تجربه عینی به دنیا ارائه کرد که دین برای زندگی است و جهاد، قضاوت و اقتصاد دارد. مدیریت دینی کارآمدترین نوع است.

امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد: این انقلاب انشاءالله به انقلاب جهانی امام عصر (عج) وصل خواهد شد.

وی در خصوص خودباوری به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب نیز تصریح کرد: جوانان باورشان شد که ره صد ساله را می توانند یک ساله طی کنند.

صدیقی با اشاره به انقلاب مصر همزمان با 22 بهمن امسال گفت: سال گذشته نیز راهپیمایی22 بهمن کار فتنه را پایان داد و امروز روز تعمیق اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه سرمداران انقلاب مصر از رهبری انقلاب به نام امام خامنه ای یاد می کنند گفت: آنها آرزوی داشتن چنین رهبری را در دل نگه نمی دارند و به زبان می آورند و مسیر ایران را در پیش گرفته اند اما مخالفان به ایجاد شکاف خواهند پرداخت باید بدانند که تلاش کنند این اتحاد حفظ شود و با هوشیاری پیش روند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه مردم مصر نباید به رفتن شخص مبارک اکتفا کنند و ملاکشان این باشد گفت: هر جریانی که در جهان اسلام حامی اسرائیل است و موجب پایمال شدن حقوق حقه ملت ها به خصوص ملت فلسطین است امروز در مواجهه با ملت ها پایان راهش را طی می کند و به زودی این جریان سرنگون خواهد شد.

وی از انقلابیون، علمای مصر و دانشگاه الازهر خواست تا در صحنه انقلاب مصر حضور جدی داشته و کاری کنند تا جریان حاکم در آینده چون جریان قبل مردم را گرفتار نکند.

حجت الاسلام صدیقی در پایان سخنان خود نیز به مسئله وحدت در کشور اشاره و خطاب به ملت خاطر نشان کرد: همه جهان در مسئله وحدت از شما الگو گرفته اند ما می دانیم رئیس جمهور در صحنه بین الملل خط شکن شده است و جزء مفاخر است. در مسئله حفظ وحدت نیز انتظار است به همان میزان خط شکن باشد.

وی گفت: مسئولان اتحاد مثال زدنی داشته باشند و با مدیریت یک رهبر همه ید واحده باشند و مردم و مسئولان نظام این خط را تا ظهور امام عصر (عج) ادامه دهند.

همچنین حجت الاسلام صدیقی در خطبه اول نماز جمعه در خصوص جهاد و فلسفه آن بحث کرد و گفت: برخی تقوا را چشم پوشی و گذشت از لذت های دنیا می دانند اما امیر المومنین جهاد را لباس تقوا معرفی می کند.

وی گفت: انسان مجاهد با تقوا است و انسان بی بندوبار نمی تواند در میدان مبارزه جهاد کند. شما که دشمن و مهاجم دارید و توطئه های جهانی علیه شماست باید همیشه زره بر تن داشته باشید. برای مقابله با تیر و شمشمیر و ابزار حمله دشمن باید سپری داشت. ننشینید که در خانه هایتان شما را مورد هجوم قرار دهند.

خطیب جمعه تهران خاطر نشان کرد: هر کس نسبت به جهاد بی تفاوت باشد به جای لباس تقوا، لباس ذلت بر تن کرده است و دنیا نیز او را گرفتار می کند.

کد مطلب 1251229

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