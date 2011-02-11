روزی دیگر ؛ حماسه ای دیگر/ تصاویر مبارک زیر پای راهپیمایان

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، راهپیمایان در کرج و پانزده شهر دیگر استان البرز با حضور در میادین و معابر فرعی و اصلی شهرها با سر دادن شعارهایی خشم خود را بر سر حکومت های فاسد جهان فرو ریختند و بر دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

"خون حسین در رگ ما می جوشد/ بر ضد اسرائیل می خروشد"، " ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند/ مگر امت بمیرد علی تنها بماند"، " حزب الله پیروز است/ اسرائیل نابود است"،"نه سازش نه تسلیم/ نبرد با آمریکا"، " ۲۲بهمن ماه یوم الله ست یوم الله ست/ بنیانگذار این روز روح الله ست روح الله ست"، " ما همه سرباز توییم خامنه ای/گوش به فرمان توییم خامنه ای"، "کشتار مردم بی گناه مصر محکوم است" و... شعارهایی بود که امروز از حنجره مردم خداجوی استان البرز به هوا برخواست و الحق تبلوری از یوم الله بود.

به گزارش مهر، در گوشه گوشه استان البرز تصاویر حسنی مبارک آخرین فرعون سرزمین فراعنه، بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس، بوش جنایتکار جنگی، شارون از سران اسرائیل و... بر روی زمین نقاشی شده بود تا توسط راهپیمایان که به خود آنان دسترسی نداشتند، لگد مال شود!

همچنین ملت حزب الله در چندین نقاط پرچم کشور آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل را به صورت نمادین به آتش کشیدند و در دفاع از ملت مظلوم فلسطین شعارهایی سر دادند.

در هر شانزده شهر استان البرز بیانیه هایی در دفاع از انقلاب اسلامی و لزوم حرکت در خط امام و رهبری صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استان البرز و شهرستان کرج نیز از نقاط مختلف به راهپیمایان پیوستند و همراه با آنان شعارهای انقلابی سر دادند.

پلاکاردهایی با مضمون لزوم تبری خواص از جریان فتنه در دست شهروندان قابل مشاهده بود.

همچنین طومارهایی در دفاع از انقلاب و بیزاری از فتنه گران توسط شهروندان امضاء و تحویل نواحی بسیج، دبیران ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی و... شد.

حضور جانبازان روی ویلچر و نیز کودکانی که هنوز تصویر درستی از انقلاب در ذهن آنان نقش نبسته است در میان جمعیت بر شکوه یوم الله22 بهمن در البرز افزوده بود.

ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی شهرها با کیک و ساندیس از جمعیت پذیرایی کردند و چندین ایستگاه صلواتی چای در نقاط مختلف به شهروندان سرویس دهی کرد.

به گزارش مهر، حضور فعال نیروهای پلیس، آتش نشانی، اورژانس و آمبولانس برای برگزاری آرام راهپیمایی امروز از دیگر حاشیه های خواندنی حضور هزاران نفری البرزی در یوم ا... 22 بهمن بود.

حضور اقلیت های مذهبی در راهپیمایی امروز ثابت کرد انقلاب اسلامی متعلق به تمام کسانی است که زیر پرچم اسلام و قرآن در ایران زمین زندگی می کنند.

خانواده های معظم شهداء، ایثارگران و جانبازان، هنرمندان، اصحاب رسانه و خبر، ورزشکاران، کسبه و بازاریان، دانش آموزان و دانشجویان، فرهنگیان، کارکنان و پرسنل شهرداری ها و ادارات و... از جمله اقشار حاضر در راهپیمایی امروز بودند.

سر دادن شعارهایی مانند "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" نشان داد مردم هنوز مسله مهم هسته ای را فراموش نکرده اند.

در برخی از شهرهای استان البرز نیز راهپیمایان به سمت گلزار شهدا به حرکت درآمدند و با قرائت فاتحه یاد آنان را گرامی داشتند.

مشاهده کاریکاتورهایی با مضمون فرار شاه نشاط مضاعفی را به البرزی ها هدیه کرده بود.

در پایان راهپیمایی اقشار مختلف جامعه گروه گروه به سمت مصلی های نماز جمعه به حرکت درآمدند تا نماز سیاسی – عبادی جمعه را با شکوه تمام اقامه کنند.