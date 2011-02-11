به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران امروز حاشیه های جالبی به دنبال داشت که سومین بخش از این حاشیه ها را در ادامه انتشار این حاشیه ها در اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود.

* حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جمع راهپیمایان موجب شد که جمعیت زیادی دور وی جمع شوند و در این میان چند تن از بانوانی که وابسته به یکی از سازمان های دولتی به طرح مشکلاتشان پرداختند. در این میان یکی از این بانوان از عدم پرداخت حقوق خود به رحیمی گلایه می کرد و رحیمی نیز پاسخ هایی مبنی بر اینکه "چاره ای وجود ندارد و درصورت امکان پیگیری می کنم" به وی داد که در ادامه یکی از همین بانوان با مخاطب قرار دادن رحیمی گفت: آقای رحیمی یک نکته ای را باید بگویم و آن این است که اگر 10 سال دیگر حق الزحمه ما را ندهند باز هم ما محکم و استوار در مقابل ارزش هایی که شهدای ما آفریدند، می ایستیم و این بی مهری ها اثری در اراده ما نخواهد داشت.

در ادامه رحیمی که از سخنان پرشور این بانوی تهرانی تحت تاثیر قرار گرفته بود، در پاسخ به وی گفت: حالا که این طور شد سریع مشکلت را بنویس تا هر طور شده برایت حقوقت را بگیرم، توی یک کاغذ تلفنت و مشکلات کاری همکارانت را دقیق بنویس.

* پریدن قالیباف از گاردریل بزرگراه یادگار امام از دیگر حاشیه های دیدنی راهپیمایی امروز 22 بهمن ماه بود. شهردار تهران که می خواست به راهپیمایان بپیوندد در مسیر حرکت به سمت آزادی مجبور شد که از گاردریل وسط بزرگراه یادگار امام بپرد.

* تعدادی از کودکان خردسال نیز در راهپیمایی امروز با سربندهای "یا زهرا" و "یا حسین" و همچنین پرچم جمهوری اسلامی ایران که به لباس هایشان وصل شده بود در میان راهپیمایان حضور داشتند که بسیاری از مردم مشتاقانه به دنبال عکس گرفتن از این کودکان به دلیل نوع پوششان و قد و قواره بسیار ریز و کوچکشان بودند.

* جمعی از کارکنان شهرداری یکی از مناطق تهران نیز در حاشیه خیابان حبیب الله که منتهی به خیابان آزادی و خیل عظیم راهپیمایان می شد در حال والیبال بازی کردن بودند که این موضوع نیز موجب می شد تا راهپیمایان عبور کننده چند لحظه ای را مکث کنند و بازی آنان را تماشا کنند.

* بازار چند دسته افراد امروز داغ بود. مسئولانی که به خیل راهپیمایان می پیوستند و مردم آنها را می شناختند و به دورشان حلقه می زدند، جایگاههایی که برای مردم جنگ ترانه های انقلابی و سرودهای حماسی پخش می کردند و دست فروشانی که حاشیه راهپیمایی 22 بهمن را زمان مناسبی برای فروش اجناسشان می دیدند.