مردم طبس از فریاد رهایی ملتها حمایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مردم بصیر، ولایی و همیشه در صحنه شهرستان طبس، امروز همگام با سایر ایرانیان مسلمان با شرکت گسترده و منسجم خود در راهپیمایی یوم ‌الله 22 بهمن شرکت کرده و با سردادن شعارهایی، حمایت قاطع خود از قیام مردم مظلوم مصر و دیگر کشورهای مسلمان را اعلام کردند.

راهپیمایی باشکوه یوم ‌الله 22 بهمن در طبس از محل باغ تاریخی گلشن این شهر آغاز شده و با گذشتن از بلوار امام خمینی (ره)، میدان قدس و میدان امام خمینی (ره)، تا محل برگزاری نماز وحدت ‌بخش جمعه، یعنی مسجد جامع کبیر طبس ادامه دارد.

امروز جای جای شهرستان طبس و ایران اسلامی شاهد حضور زنان و مردانی است که با عزم راسخ خود، توطئه ‌های ایادی استکبار را بر هم زده و بار دیگر وفاداری خود به نظام مقدس اسلامی و آرمان‌های والای انقلاب را اثبات می ‌کنند.

راهپیمایان طبسی با سردادن شعارهایی بر ضد استکبار جهانی به ‌ویژه آمریکا و اسراییل غاصب همچون "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "مرگ بر استکبار" و ... و با حمایت از انقلاب و ولایت، یک ‌بار دیگر بر پیمان خود با آرمان‌های امام و رهبری تاکید کردند.

در شهرستان طبس، زن و مرد، پیر و جوان، و شهری و روستایی، امروز در راهپیمایی 22 بهمن در صفوف منظم علیه حاکمان خودفروخته و ملعون کشورهای مسلمان نیز شعار دادند و با گفتن شعارهایی همچون "پاینده بادا به جهان جان مصر، قیام مردم مسلمان مصر"، "شوری که در مردم مصر برپاست، ادامه نهضت خونین ماست"، "تونس و مصر مرکز قیام است، قیامشان از قدرت اسلام است"، "با وعده نصرت پروردگار، پیروزی مصر شده آشکار"، "رژیم اشغالگر اسراییل، گردد به زودی غرق در رود نیل"، "ملت قهرمان مصر آفرین آفرین، فریادتان گشته کنون پرطنین پرطنین" و ... حمایت قاطع خود از فریاد رهایی ملتها و به ‌ویژه قیام مردم مظلوم کشور مصر را اعلام کردند.

مراسم راهپیمایی یوم ‌الله 22 بهمن در سایر نقاط شهرستان طبس از جمله در شهرهای عشق ‌آباد و دیهوک نیز با حضور پرشور و شعور مردم آغاز شده است.

راهپیمایی در عشق‌آباد از گلزار شهدا آغاز شده و با عبور از بلوار امام خمینی (ره) و میدان امام خمینی (ره) به مصلی نمازجمعه این شهر ختم خواهد شد.