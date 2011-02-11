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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

ترابیان در گفتگو با مهر:

منصوری نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیاست/ مشکلی با شمس نداریم

منصوری نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیاست/ مشکلی با شمس نداریم

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تاکید کرد، تیم فوتسال شهید منصوری قرچک به عنوان قهرمان لیگ برتر فوتسال سال آینده در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت می کند و برای حضور در دومین دوره این رقابت‌ها بزودی به AFC معرفی خواهد شد.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: جام باشگاه‌های آسیا هر دو سال یکبار برگزار می شود و ما هر تیمی که در سال برگزاری این رقابت‌ها قهرمان ایران شده باشد را به عنوان نماینده کشورمان به AFC معرفی می کنیم. امسال هم با توجه به قهرمانی تیم شهید منصوری در لیگ برتر فوتسال، این تیم نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود.

وی در ادامه افزود: لیگ برتر فوتسال هنوز به اتمام نرسیده است. با اینکه تیم شهید منصوری قهرمانی خود را مسجل کرده است اما باید دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر برگزار شود تا رسما این تیم را به عنوان نماینده فوتسال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کنیم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در خصوص اتمام زمان قرارداد حسین شمس با تیم ملی فوتسال ایران گفت: حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال است و ما هیچ مشکلی با این مربی نداریم. زمان قرارداد وی به اتمام رسیده و بزودی فدارسیون فوتبال قرارداد تازه‌ای با این مربی به امضا می رساند. فردا شنبه نیز نشستی با حضور آقایان کفاشیان و شمس برگزار می شود تا در خصوص تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی تصمیم گیری کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: تیم ملی فوتسال هفته اول اسفندماه در اصفهان به مصاف تیم ملی برزیل می رود و قطعا حسین شمس در دیدار با تیم اول فوتسال دنیا، تیم کشورمان را هدایت خواهد کرد.

کد مطلب 1251239

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