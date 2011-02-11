22 بهمن سرآغاز اتحاد جماهیر اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز اظهار داشت: در حال حاضر 60 کشور اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که اگر آرمان امام خمینی(ره) برای مسلمانان این کشورها اصل قرار گیرد و زیر پرچم لااله الا الله متحد شوند، جماهیر اسلامی در جهان شکل می گیرد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه در صورت عمل به قرآن طبق تفاسیر اهل بیت(ع)، اظهار داشت:در اینصورت ایران به اولین ابر قدرت جهان تبدیل می شود .

وی با اشاره به وقایع کشور مصر و فرار مبارک از این کشور، افزود: مبارک در کمال ذلت و با غارت 70 میلیارد دلار از دارایی های مردم این کشور فرار کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 45 میلیون انسان فقیر در کشور مصر زندگی می کنند، افزود: در عصر کنونی به لطف پروردگار، آمریکای جهان خوار، اسرائیل جنایتکار و اروپای پیرو آمریکا در شرایط نامطلوبی به سر می برند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه سران عرب دلیل و سرافکنده شده اند و از سرنوشت شاه ایران عبرت نگرفته اند، ادامه داد:طبق فرمایش قرآن کریم مبارزه مردم مسلمان جهان تا فرا رسیدن زمانی که هیچ فتنه گری بر روی زمین نباشد، ادامه خواهد داشت.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه 22 بهمن ماه روز سقوط و سرنگونی رژیم طاغوت بود، ادامه داد: در این روز حکومت مردم سالاری دینی در ایران شکل گرفت و عید بزرگی برای مسلمانان است.

وی در خطبه های دوم نماز جمعه همدان با بیان اینکه برپایی با شکوه نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: نماز جمعه همدان به لحاظ کیفی و کمی از بهترین نماز جمعه های کشور است.

وی با بیان اینکه مردم امانتدار این فریضه هستند، گفت: نظام و انقلاب اسلامی ایران نیز امانت هایی در دست مردم هستند که باید برای حفظ آنها تلاش کرد.

وی به بیمه شدن نمازگزاران همدانی اشاره کرد و با بیان اینکه نمازگزاران جمعه همدان به عنوان اولین نمازگزاران کشور بیمه شده اند، گفت: حدود پنج هزار نفر از نمازگزاران این شهر بیمه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، نماز جمعه را سنگری بزرگ خواند و بر رفع مشکلات نمازگزان تاکید کرد.