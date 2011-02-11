بصیرت و ولایت مداری رمز پیروزی مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن گفت: حضور یکپارچه مردم در صحنه های حساس همیشه دشمن شکن و مایه پشت گرمی نظام اسلامی است .

وی افزود: زمانی که جهان در سیطره مستکبران و دنیا غرق در تاریکی بود انقلاب چون طلوعی جهان را منور کرد، آن روز هیچکس در فضای استعمار و استثمار احتماع وقوع چنین انقلابی را نمی داد و بی تردید انقلاب یک معجزه بود که همه معادلات سیاسی و فرهنگی جهان را به هم زد .

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در 32 سال گذشته دشمن با آزمودن راههای متفاوت از قبیل تحریم و فشارهای فرهنگی علمی و نظامی تلاش کرده با انقلاب مبارزه کند اما ملت باشجاعت و ولایت مداری در مقابل توطئه ها ایستاده و پیروز شده است .

صفایی بوشهری گفت: راهپیمایی امروز مردم بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و پیامی از مردم استان دارالحماسه بوشهر برای حمایت از ولایت فقیه است.