حجتالاسلام روحالله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای انقلاب اسلامی در مورد علت حضور پرشور مردم در مراسم 22 بهمن امسال به خبرنگار مهر گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته مردم هم از لحاظ کمی فراوان بودند و هم از لحاظ کیفی با نشاط به نظر میرسند.
وی تصریح کرد: دو علت در مورد این نشاط و فراوانی وجود دارد. یکی اینکه مردم احساس میکنند در یک جنگ نرم که همه ابرقدرتها و دشمنان داخلی، بهائیان و اسرائیلیان و کسانی که دلخوشی از انقلاب ما نداشتند و بسیاری که به رنگ انقلابی درآمده بودند تا روزی زهر خوشان را به این ملت بریزند، پیروز شدند. مردم این جنگ را پشت سر گذاشتند و بر این بحران فائق آمدند و یک پیروزی مهم را به دست آوردند به این جهت مردم با نشاط هستند. از طرفی دیگر تحولات مهمی در جهان رخ داده است.
وی تصریح کرد: بعد از 32 سال استقامت ملت ایران پیروزیهای آنها دارد مرزها را در مینوردد و جهانی میشود. تحولاتی که در مصر، اردن، تونس، الجزایر و یمن اتفاق افتاده و در حال اتفاق است، چیزهای کمی نیست. همه آنها اعتقادشان این است که این انقلابی که آنها ایجاد کردهاند بر گرفته از الگوی انقلاب اسلامی است و وقتی مردم پیروزی بینالمللی و جهانی را نسبت به انقلاب خود میبینند حق دارند شادمانه و با نشاط و با جمعیت بیشتری به میدان بیایند تا قدرت و استقامت و وابستگی و عشق خودشان به انقلاب و رهبری و نظامی که دستاورد 1400 سال تلاش بوده را به رخ جهانیان بکشند.
حسینیان با اشاره به اینکه وحدت و انسجام داخلی نقشآفرینی بینالمللی کشور را بیشتر میکند، گفت: مردم وحدت خودشان را در این راهپیمایی نشان دادند. شعار همه مردم یکی بود و آن حمایت از رهبری و حمایت از نظام و حمایت از دستاوردهای انقلابی بود.
وی تاکید کرد: مردم تا آنجایی که امکانش هست وحدت خود را حفظ میکنند. این نخبگان هستند که اگر نگاهی به مردم بکنند و روش و منش مردم را ملاک خود قرار دهند باید منافع گروهی و شخصی و قبیلهای خودشان را دور بریزند و حول محور اصول اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و ارکان قانون اساسی یعنی ولایت فقیه که همواره پشتیبان این مردم بوده و کشور و انقلاب را از انحرافات حفظ کرده و جلوی دیکتاتوری و استبداد را گرفته حرکت کنند. اگر مسئولین در پشت سر ولی فقیه حرکت کنند و گوش به فرمان باشند و رهنمودهای رهبری را الگو قرار دهند این وحدت قویتر و منسجمتر خواهد شد و تاثیر آن در سطح جهانی نیز بیشتر خواهد شد.
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