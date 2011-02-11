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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

حسینیان در گفتگو با مهر:

تحولات شمال افریقا نشانه جهانی شدن پیروزی‌های انقلاب اسلامی ایران است

تحولات شمال افریقا نشانه جهانی شدن پیروزی‌های انقلاب اسلامی ایران است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی امسال از نظر کمی و کیفی در سطح بسیار خوبی نسبت به گذشته برگزار شد، گفت: حضور مردم به این علت بود که آنها بعد از 32 سال استقامت شاهدند که پیروزی‌های آنها مرزها را در نوردیده و جهانی شده است.

حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای انقلاب اسلامی در مورد علت حضور پرشور مردم در مراسم 22 بهمن امسال به خبرنگار مهر گفت: امسال نسبت به سالهای گذشته مردم هم از لحاظ کمی فراوان بودند و هم از لحاظ کیفی با نشاط به نظر می‌رسند.

وی تصریح کرد: دو علت در مورد این نشاط و فراوانی وجود دارد. یکی اینکه مردم احساس می‌کنند در یک جنگ نرم که همه ابرقدرت‌ها و دشمنان داخلی، بهائیان و اسرائیلیان و کسانی که دلخوشی از انقلاب ما نداشتند و بسیاری که به رنگ انقلابی درآمده بودند تا روزی زهر خوشان را به این ملت بریزند، پیروز شدند. مردم این جنگ را پشت سر گذاشتند و بر این بحران فائق آمدند و یک پیروزی مهم را به دست آوردند به این جهت مردم با نشاط هستند. از طرفی دیگر تحولات مهمی در جهان رخ داده است.

وی تصریح کرد: بعد از 32 سال استقامت ملت ایران پیروزی‌های آنها دارد مرزها را در می‌نوردد و جهانی می‌شود. تحولاتی که در مصر، اردن، تونس، الجزایر و یمن اتفاق افتاده و در حال اتفاق است، چیزهای کمی نیست. همه آنها اعتقادشان این است که این انقلابی که آنها ایجاد کرده‌اند بر گرفته از الگوی انقلاب اسلامی است و وقتی مردم پیروزی بین‌المللی و جهانی را نسبت به انقلاب خود می‌بینند حق دارند شادمانه و با نشاط و با جمعیت بیشتری به میدان بیایند تا قدرت و استقامت و وابستگی و عشق خودشان به انقلاب و رهبری و نظامی که دستاورد 1400 سال تلاش بوده را به رخ جهانیان بکشند.

حسینیان با اشاره به اینکه وحدت و انسجام داخلی نقش‌آفرینی بین‌المللی کشور را بیشتر می‌کند، گفت: مردم وحدت خودشان را در این راهپیمایی نشان دادند. شعار همه مردم یکی بود و آن حمایت از رهبری و حمایت از نظام و حمایت از دستاوردهای انقلابی بود.

وی تاکید کرد: مردم تا آنجایی که امکانش هست وحدت خود را حفظ می‌کنند. این نخبگان هستند که اگر نگاهی به مردم بکنند و روش و منش مردم را ملاک خود قرار دهند باید منافع گروهی و شخصی و قبیله‌ای خودشان را دور بریزند و حول محور اصول اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و ارکان قانون اساسی یعنی ولایت فقیه که همواره پشتیبان این مردم بوده و کشور و انقلاب را از انحرافات حفظ کرده و جلوی دیکتاتوری و استبداد را گرفته حرکت کنند. اگر مسئولین در پشت سر ولی فقیه حرکت کنند و گوش به فرمان باشند و رهنمودهای رهبری را الگو قرار دهند این وحدت قوی‌تر و منسجم‌تر خواهد شد و تاثیر آن در سطح جهانی نیز بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 1251245

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