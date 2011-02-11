اسلام، ولایت و مردم عناصر انقلابند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام محمد تقی رهبر در مراسم راهپیمایی 22بهمن این شهرستان گفت: جوهره اصلی انقلاب، اسلام است و پرچم دار انقلاب امام راحل اسلام را وارد زندگی کرد و حکومت و قانون اساسی بر اساس موازین شرعی و اسلامی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: رهبری امام راحل در پیروزی انقلاب، نشان داد که دین اسلام چه خصوصیتی دارد و رهبری، رکن مهم و بنیادی در حرکت اسلامی انقلاب اسلامی ایران است.
حجت الاسلام رهبر ادامه داد:22بهمن روز تاریخی انقلاب اسلامی ایران است و انقلاب ایران برگرفته از مکتب نورانی قرآن و در مسیر امامان است .
وی تصریح کرد: انقلاب ایران به همه مردم دنیا تعلق دارد و موج انقلاب اسلامی، اکنون از مرزهای ایران فراتررفته است.
همچنین در ادامه محمد دهقان نماینده مردم چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اکنون راهپیمایی 22بهمن متعلق به ملت ایران نیست بلکه مربوط به همه ملل ستمدیده جهان است که با این راهپیمایی حمایت خود را از ملتهایی مانند مصر اعلام می کنند.
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