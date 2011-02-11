مردم مصر با الگوگیری از انقلاب علیه حاکمان مستبد خود قیام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) به پاخاست و طاغوت را سرنگون کرد، افزود: معمارکبیر انقلاب اسلامی انسانی بود که کشور را نجات داد و این انقلاب امروز الهام بخش انقلاب دیگر کشورهای اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مصر پس از 32 سال پیام انقلاب اسلامی را شنیده و به خیابانها ریخته اند تا اسلام را دوباره در این کشور حاکم کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به حرکتهای سرنوشت ساز مردم کشورهای اسلامی یمن، اردن، مصر و تونس گفت: اطاعت از رهبری خردمند و هوشیار می تواند ملتها را از چنگال صهیونیست، نفاق و فساد نجات دهد.

وی با اشاره به انقلاب مردمی در مصر این موضوع را از پیامدهای انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: صدور انقلاب به دیگر نقاط جهان از آرزوهای امام خمینی (ره) بود.

آیت الله قربانی همچنین با اعلام اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه دشمنان ایران و اسلام را مأیوس کرد، اظهارداشت: مردم ایران با حضور باشکوه در این راهپیمایی ضمن بیعت مجدد با امام خمینی (ره) و رهبری، حمایت خود را از قیام مردم تونس و مصر به نمایش گذاشتند.

وی درادامه ضمن سفارش خود و دیگران به رعایت تقوای الهی خاطرنشان کرد: عابدترین بندگان خدا، با تقواترین آنهاست و عملی که با تقوا همراه باشد، گم نمی شود.

خطیب جمعه رشت پس از توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی یادآورشد: رمز موفقیت و سعادتمندی هر انسان به پرهیزگاری وی بستگی دارد.