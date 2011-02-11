اتوبوس های سیار روستایی کتاب در نمایشگاه مازندران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اتوبوس سیار روستایی کتاب نکا ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: در این کتابخانه پنج هزار و 50 جلد کتاب وجود دارد.

علی اصغر چهار ده افزود: خودروی کتاب 17 روستای نکا را تحت پوشش دارد و 380 نفر اعم از دختر و پسر عضو این کتابخانه سیار روستایی هستند.

وی با بیان اینکه روزانه به دو روستا سرکشی می کند اظهارداشت: نقاشی ، قصه گویی ، تماشای فیلم ،معرفی شخصیت ها، ایام و وقایع از برنامه های جنبی اتوبوس های سیار روستایی کتاب است.

چهار ده با اشاره به اینکه این اتوبوس ها بیشتر در مدارس استقرار می بایند یادآور شد: در ایام تابستان، بچه ها در مساجد جمع شده و از این کتاب ها بهره می برند.

وی با بیان اینکه ابتدا به سه هزار و 400 جلد کتاب آغاز به کار کردیم خاطرنشان کرد: کتاب های مرجع هم در اختیار افراد قرار می گیرد.

چهار ده افزود: دانش آموزان و جوانان می توانند تحقیقات و پژوهش های خود را با کتاب هایی که در حوزه های لغت نامه، علوم و دانستنی در اختیار دارند انجام دهند.

مسئول اتوبوس سیار روستایی کتاب بابل هم که به صورت نمادین در نمایشگاه حضور یافته بود گفت: این اتوبوس از شنبه 16 روستای بابل را تحت پوشش قرار می دهد.

بشیر لطفی رکنی افزود: شش هزار و 200 جلد کتاب در بخش کودک و نوجوان به افراد امانت داده می شود.

وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان به صورت رایگاه به عضویت این کتابخانه ها درمی آیند خاطرنشان کرد: کتابخانه سیار روستایی تولد دوباره برای بچه های مناطق محروم است.

رکنی با اشاره به اینکه بچه ها در مسابقه ها هم مشارکت می کنند یادآور شد: فراخوان مسابقه های استانی، کشوری و بین المللی در میان بچه های روستا توزیع می شود تا بتوانند در مسابقه ها حضور فعال داشته باشند.