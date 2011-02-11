قاسمی: توجه به وحدت ملی برای پیشرفت کشور لازم است

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور جامعه ورزش در راهپیمایی روز 22 بهمنماه ضمن بیان مطلب فوق گفت: جامعه ورزش وظیفه خود میدانست، در کنار عموم مردم در این روز بزرگ که همه به خاطر پیروزی انقلاب آن را به یکدیگر تبریک میگویند، در این راهپیمایی پرشور حضور یافتند.
وی در مورد صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری و تاکید بر وحدت ملی اظهار داشت: در این شرایط حساس مقام معظم رهبری با فرمایش گهربار خویش، وجود وحدت ملی را در دل تمامی بخشها عاملی موثر در پیشرفت کشور و خاموش کردن فتنهها دانستند و همه باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. سازمان ورزش هم به عنوان یکی از نهادهایی که در همه بخشهای جامعه حضور دارد، سعی میکند این وحدت را به معنای واقعی اجرایی کند.
معاون آموزش، فرهنگی و ارتباطات سازمان تربیب بدنی اضافه کرد: تحقیقات ثابت کرده است ورزش موثرترین عامل وحدت و هویت ملی است که دست اندرکاران این حوزه میتوانند در این زمینه گامهای بلند وبزرگی را بردارند.
وی با بیان اینکه انقلاب نقش بزرگ و موثری در پیشرفت ورزش داشته، افزود: ورزش از ابعاد مختلف بعد از انقلاب دچار پیشرفت و تحولات چشمگیری شده است، خصوصاً در بخش زیرساختها. سرعت توسعه زیرساختها از یک سو و موفقیت برای ورزشکاران در عرصههای ملی و بینالمللی خصوصاً در بخش بانوان که نقطه اوج آن را در مسابقات گوانگجو شاهد بودیم، دلیل این پیشرفت است.
قاسمی در پایان در مورد جذب استخدام "کارلوس کرش" که کاندید اصلی هدایت تیم ملی فوتبال است، گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که همه چیز فقط مربی نیست و ابعاد مختلفی در موفقیت تیمهای ملی نقش دارد. البته کرش میتواند با تکیه بر تجربه و علم خود تغییرات خوبی را در فوتبال ایجاد کند اما باید این تغییرات و پیشرفتها در باشگاهها، توسعه زیرساختها، ایجاد باشگاههای خصوصی، تقویت لیگ و مباحث آموزشی در نظر گرفته شود تا شاهد رشد بیشتر ورزش و فوتبال در آینده باشیم.
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