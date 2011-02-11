ارائه 150 عنوان کتاب کودک در غرفه کانون پرورش فکری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان مسعودی مسئول غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران و صد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران ظهر جمعه افزود: در این غرفه علاوه بر فروش کتاب، ایستگاه نقاشی کودک و نوجوان هم دایر است.

وی با بیان اینکه عرضع محصولات فرهنگی و ایستگاه قصه گویی کمتر مورد استقابل جامعه هدف قرار گرفته تصریح کرد: به این دلیل که دانش آموزان وقت کمی برای حضور در نمایشگاه دارند.

مسعودی یادآور شد: خوشبختانه در این غرفه کتاب هایی با قیمت 150 تومان هم وجود دارد که افراد می توانند تهیه کنند.

وی با اشاره به ارائه وسایل کمک آموزشی افزود: سه مربی قصه گو در نوبت صبح و سه مربی قصه گو هم در نوبت عصر به گویی برای بچه ها می پردازند.

مسعودی با بیان اینکه به علت محدودیت فضا نتوانستیم سینمای کودک را در این غرفه راه اندازی کنیم خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 22 مرکز در مازندران انجام می شوند.

انقلاب اسلامی موجب آشتی مراکز آموزشی شد

عضو هیئت علمی دانشکده اکو دانشگاه علامه طباطبایی گفت: انقلاب اسلامی موجب آشتی مراکز آموزشی مانند حوزه و دانشگاه شد

از سری برنامه های بخش جنبی هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران دکتر حسین حمیدی در نقد و بررسی تاریخ انقلاب اسلامی افزود: بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی ، این بود که نظام تصمیم گیری کشوری داخلی شد.

وی با اشاره به ارتباط نداشتن حوزه و دانشگاه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تصریح کرد: پس از انقلاب اسلمی بین مراکز مختلف آموزشی از جمله حوزه و دانشگاه ارتباط برقرار شد.

حمیدی نیا با بیان اینکه این دستاورد انقلاب اسلامی باعث آشتی دانشگاه و حوزه علمیه شد اظهار داشت: این مسئله تا حدود زیادی در علوم انسانی ما نمایان شد اما کافی نیست.

وی یادآور شد: انتظار نیست که در طی سه دهه بین نهادهای آموزشی تعامل کامل ایجاد شده باشد اما حساس بودن این دو حوزه نسبت به یکدیگر مسئله خوبی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه وزارت خارجه افزود: جرقه های ارتباط بین حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب زده شد اما پس از انقلاب اسلامی شدت بیشتری گرفت.

وی با بیان اینکه به هم زدن موازنه قوا در خاورمیانه از ثمرات بین المللی انقلاب اسلامی است خاطرنشان کرد: فشاری که جمهوری اسلامی و مردم ما به لحاظ اسلامی بودن به منطقه وارد کردند باعث شد اسرائیل بخش فراوانی از زیاده خواهی های خود را کنار بگذارد.

حمیدی نیا با اشاره به تحمیل جنگ به انقلاب اسلامی توسط قدرت های جهان اظهار داشت: شروع جنگ با وضعیت کشور پس از انقلاب اگر رهبری غیر از رهبری حضرت امام(ره) می بود ، اداره امور به سختی میسر می شد.