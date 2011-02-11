مراکز حساس دولتی سوئز در کنترل مردم / تظاهرات گسترده در اسیوط

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه از اقدام تظاهرات کنندگان خشمگین در تصرف مراکز حساس دولتی در سوئز خبر داد.



سوئز که کانال راهبردی سوئز در آنجا قرار دارد از مراکز حساس مصر به شمار می رود که چند روز پیش هزاران کارگر و کارمند شرکتهای تابعه کانال سوئز دست به اعتصاب زده بودند.



از سوی دیگر الجزیره از تظاهرات دهها هزار نفر از مردم شهر اسیوط و شعارهای آنها بر ضد حسنی مبارک و عمر سلیمان خبر داد.



منابع خبری الجزیره از قاهره نیز گزارش دادند در حال حاضر تمام راهها و میادین منتهی به میدان بزرگ التحریر پایتخت مملو از جمعیت شده اند و آنها همچنان شعار می دهند : مبارک، سلیمان، کناره گیری، کناره گیری.