پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی بهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهردر بهشهر، ابراهیم گوهردهی ظهر جمعه در این مراسم گفت: با توجه به اجرای طرح هدفمنـدی یارانه ها و حمایت همه جانبـه دولت درخصوص تسـریع در عملیات پروژه گازرسانی جهت بهره مندی واحدهای صنعتی از گاز طبیـعی و اولویت گازرسانی به شهرکهـا و نواحی صنعتی فاقد گاز ، اجرای گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی استـان، سرعت گرفته است.

وی اظهار داشت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برای رعایت الگوی مصرف انرژی باید نسبت به اجرای مصرف صحیـح سوخت، از گاز طبیعی به جـای سوخت های فسیلی استفاده کنند بنابراین شرکت شهرکهای صنعتی، انجام زیرساختهای لازم برای دستیابی این واحدهای صنعتی به گاز طبیعی را به عنوان اولویت کاری در برنامه های خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: امضاء تفاهم نامه با شرکت گاز استان درخصوص عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی مازندران را در روند گازرسانی به شهرکهـا و نواحی صنعتی فاقد گاز طبیعی، بیش از پیش مصمم کرده است.

گوهردهی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی بهشهر به طول هفت کیلومتر و با صرف مبلغ سه میلیارد ریال، از محل منابع داخلی، تأمین اعتبار شده و به اتمام رسیده است.

شهرک صنعتی بهشهر با دارا بودن 37 واحد بهره بردار، حجم سرمایه گذاری 564 میلیارد ریال، ظرفیت اشتغال هزار و 478 نفر و 165 هکتار وسعت، در شرق مازندران واقع شده است.