باقرزاده: جهان اسلام امروز به پا خاسته است/ "گوانگجو" شاهکار ورزش ایران بود

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل حضورش در ر اهپیمایی 22 بهمن ضمن بیان این مطلب گفت: تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام(ره)، بیعت دوباره با مقام معظم رهبری و پاسداری از خون شهدا عوامل مهمی است که باعث شده همه مردم خصوصاً جامعه ورزش در راهپیمایی شکوهمند این روز بزرگ حضور یابند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی امسال پرخروش‌تر از سال‌های گذشته بود، تاکید کرد:‌ امروز که جهان اسلام هم با پیروی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی ایران به پا خاسته است، جامعه ورزش هم وظیفه خود می‌دانست با حضور در این راهپیمایی، نقشی را در این روز تاریخی داشته باشد.

رئیس فدراسیون شمشیر بازی عامل اصلی همه موفقیت‌ها را وحدت دانست و خاطرنشان کرد:‌ مقام معظم رهبری در این روزها بر وحدت ملی که عامل موفقیت مردم ایران بوده و خواهد بود تاکید کرده که رهنمودی بسیار ارزشمند و راهگشا است.

وی افزود: جامعه ورزش خصوصاً بنده در فدراسیون شمشیربازی به عنوان رکنی از جامعه ایران پیام پربار رهبر معظم انقلاب که عامل اصلی موفقیت‌های آینده جامعه ایران و خصوصاً ورزش است، را سرلوحه کارهایمان قرار می‌دهیم.

باقرزاده با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها یک دانشکده ورزش در یک رشته تربیت بدنی وجود داشت، افزود: امروز ورزش نه تنها در بخش‌های همگانی و قهرمانی بلکه در زمینه علمی هم پیشرفت‌های بزرگی داشته و علاوه بر دانشگاه‌های تربیت بدنی در اکثر رشته‌ها، تربیت بدنی تدریس می‌شود. حضور بیش از صد دانشجو رشته دکترای تربیت بدنی در کشور موید این ادعاست.

وی تصریح کرد: حماسه گوانگجو و کسب 20مدال طلا که شاهکار ورزش ایران در سال‌های گذشته بود، هم ماحصل پیشرفت‌های ورزش پس از انقلاب است. همچنین در سال‌های پس از انقلاب علاوه بر تامین زیرساخت‌های لازم در ورزش در مباحث قهرمانی و همگانی پیشرفت ورزش بسیار محسوس است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پایان گفت: مسابقات انتخابی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان این رشته برگزار شد و نفرات انتخاب شده خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسی که اوایل اسنفد ماه در تایلند برگزار می‌شود آماده خواهند کرد.