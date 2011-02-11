حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن شکر زبانی از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه‌های نماز جمعه تبریز افزود:‌ حضور پرشور مردم پس از 32 سال از پیروزی انقلاب در راهپیمایی 22 بهمن شکرگزاری از خدمات و دستاوردهای انقلاب است و این حضور ارزشمند و شعارهای مردمی در واقع شکر زبانی از انقلاب است.

وی اظهار داشت: مردم با حضور پرشور خود در این راهپیمایی بار دیگر با آرمان‌های امام و رهبری تجدید میثاق کردند.

آیت الله مجتهدشبستری در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته انقلاب دستاوردهای بزرگی داشته که تامین استقلال کشور در بخش‌های مختلف و استقلال فرهنگی و سیاسی از جمله این موارد است.

خطیب جمعه تبریز گفت: ایران اسلامی در بعد سیاسی مستقل‌ترین کشور جهان است و در ابعاد دیگر نیز جایگاه برجسته‌ای دارد در حالی که در نظام شاهنشاهی تنها در بخش نظامی ده‌ها هزار مستشار خارجی در کشور حضور داشته بر همه امور نظامی کشور اجازه داشتند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای فرهنگی کشور مهم‌تر از بقیه دستاوردها بوده است، تاکید کرد: ‌در زمان رژیم گذشته وضع عفاف و حجاب در کشور بسیار نامطلوب بود و به برکت انقلاب اسلامی وضعیت فرهنگی جامعه رو به بهبود گذاشت و عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش مهم تلقی شد.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به قیام مردم مصر گفت:‌ ‌انقلاب مصر با انقلاب اسلامی ایران تشابهات زیادی دارد و این در حالی است که بیگانگان سعی در تحریف این انقلاب و اقتصادی کردن آن دارند.

امام جمعه تبریز افزود:‌ شعار مردم مصر در آغاز انقلاب با الله اکبر آغاز شد و مردم ایران در اعتراض به رژیم شاهنشاهی ندای الله اکبر سر دادند.

آیت الله شبستری اظهار داشت: این انقلاب در حالی وارد هیجدهمین روز خود شده که سقوط مبارک حتمی شده و خبرگزاری‌ها خبر از سقوط مبارک می‌دهند.

وی با بیان اینکه وقوع انقلاب در مصر تاثیر زیادی در جهان اسلام خواهد داشت گفت: ‌مصر جایگاه خاصی در میان کشورهای اسلامی و خصوصاً کشورهای سنی مذهب دارد و موفقیت انقلاب در این کشور موجب وحشت و ترس بسیار زیاد آمریکا و اسرائیل می‌شود.