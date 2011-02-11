جزئیات انفجار 3 خط لوله انتقال گاز در سلفچگان

مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر، با اشاره به انفجار 3 خط لوله انتقال گاز در منطقه شمال سلفچگان در استان قم با تاکید بر اینکه هم اکنون ستاد مدیریت بحران برای بررسی دلایل این حادثه در سطح وزارت نفت تشکیل شده است، گفت: هم اکنون عملیات تعمیر و بازسازی یک خط لوله آغاز شده است و پیش بینی می شود تا ساعت 18 بعد از ظهر امروز این خط لوله در مدار سرویس قرار گیرد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران همچنین از احتمال بهره برداری مجدد از خطوط لوله دوم و سوم گاز در استان قم تا ساعت 24 امشب خبر داد و افزود: در حال حاضر مشکلی در تامین گاز طبیعی مورد نیاز مشترکان در سطح منطقه وجود ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون دلایل ایجاد این حادثه در ستاد مدیریت بحران وزارت نفت در حال بررسی است، تصریح کرد: مشترکان باید با صرفه جویی بیشتر تا زمان بهره برداری از این خطوط آسیب دیده از افت یا قطعی احتمالی گاز جلوگیری کنند.

به گفته بوجارزاده، علت انفجار در این خطوط لوله مسائل فنی نبوده است.

ساعت 5 و 50 دقیقه بامداد امروز در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم، 3 خط لوله یک هزار پوندی انتقال گاز منفجر شده است که این حادثه تا کنون هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته است.

گزارش خبرنگار مهر از قم حاکی از آن است که انفجار همزمان سه خط لوله یک هزار پوندی گاز در 25 کلیومتری شمال منطقه سلفچگان، قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی قم به شدت قرمز شد.



این حادثه که با لرزش و صدای عجیب همراه بود، حدود یک دقیقه به طول کشید و پس از آن نیروهای امداد و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.



بهرامی، معاون امداد و نجات استان قم نیز از ارائه اطلاعات تکمیلی به خبرنگار مهر در قم خودداری کرده و تنها بیان داشت" هم اکنون نیروهای هلال احمر در منطقه انفجار حضور دارند.