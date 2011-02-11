نگاه علمی و تخصصی لازمه فراملی شدن جشنواره شهر برفی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهرکرد، طاهر شیخ الحکمایی در حاشیه چهارمین جشنواره شهر برفی در شهرستان کوهرنگ با بیان اینکه این برف آورد ظرفیت بین المللی شدن دارد، اظهار داشت: برای بین‌المللی کردن این جشنواره باید از افراد آگاه و کارشناسان خبره استفاده شود تا خروجی بهتری از برف‌آورد شهر برفی حاصل شود.

وی افزود: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها برای علمی و تخصصی شدن این جشنواره استفاده شود.

عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بیان داشت: همچنین باید بکارگیری نفرات برتر رشته‌های مجسمه‌سازی کشور به کار گرفته شوند.

وی اضافه کرد: فراهم کردن قالبهای یخی برای سازندگان مجسمه‌های برفی به منظور تسهیل در جمع آوری برف ضروری است.

شیخ الحکمایی تصریح کرد: ایجاد یک شورای سیاستگذاری برای تدوین سند چشم‌انداز به منظور دست‌یابی به اهداف اصلی جشنواره و ارتقا کیفیت این برف‌آورد ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بین المللی شدن برف آورد شهر برفی کوهرنگ اشتغال زایی و ارزآوری را به همراه دارد، تاکید کرد: در صورت هدف‌گذاری و برنامه‌ریزیهای صحیح سال آینده برف آوردشهر برفی بین المللی می شود.

عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: باید در کنار این جشنواره فرصتی برای استفاده از ظرفیتهای و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری فراهم شود.

وی یادآور شد: ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی برای عرضه و فروش تولیدات کشاورزی و صنایع دستی و لباسهای محلی لازم است.