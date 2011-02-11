الگوگیری کشورهای منطقه از انقلاب ایران نشانه پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، صادق واعظ‌ زاده ظهر امروز در جمع راهپیمایان 22 بهمن اراک افزود: اگر نبود استقامت ملت، این برکات حاصل نمی شد.

وی با اشاره به فتح قله های علمی در ایران و پس از انقلاب گفت: عزتی که امروز به دست آمده به برکت اسلام است و این در حالی است که انقلاب‌های دیگر در جهان، یک مشت نظریه پردازی است که گروهی تدوین و گروهی اجرا می کنند.

واعظ زاده تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما کودتا و یا یک نظریه صرف علمی، اخلاقی، بلکه یک فیلسوف و فقیه درجه اول در راس آن بود که با مجاهدتهای خود و ملتش آن را به پیروزی رساند و اکنون قانون اساسی و اصول حکومتی از رهنمودهای وی نشات گرفته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی حیات انقلاب را بر اساس قانون اساسی با هدایت های و حضور ولایت فقیه در راس نظام دانست و افزود: این افتخار بزرگی است برای ما که انقلاب بر مبنای اعتقادات اسلامی شکل گرفته و الگوی موفقی از نظام سیاسی را به جهان عرضه کرده است.

وی با بیان اینکه مردم در سخت ترین شرایط حامی نظام بودند گفت: این امر نشانگر اعتقاد و وفاداری مردم به ارزش هایی است که در سال 58 به پروزی رساندند و مسیرهمچنان ادامه دارد و هدف ا پا برجاست.

وی جنگ تحمیلی، تحریم ها و توطئه های دشمنان را ناشی از هراس آنان از پیشرفت های علمی پس از پیروزی انقلاب دانست و اضافه کرد:وی تاکید کرد: تحصل بیش از چهار میلیون دانشجو در دانشگاهها، و فتح قله های بلند علمی و حضور علمی در رقابت های جهانی نشان از توسعه انقلاب اسلامی و پیروزی و عزتمندی است.

واعظ زاده شهادت شهریاری‌ و علی‌محمدی‌ در حوزه علم را نشانه های پیروزی و هراس دشمن دانست و گفت: مسیر انقلاب اسلامی بر خلاف نظر و خواست دشمنان ادامه دارد و دشمن گزینه ای جز کرنش در برابر ملت ایران ندارد.