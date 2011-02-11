تظاهرات صدها هزار نفری مردم در سوئز، طنطا، المحله، المنصوره و دمنهور

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از تظاهرات صدها هزار نفر از مردم دمنهور بر ضد رژیم دیکتاتوری مصر خبر داد.



بر اساس این گزارش، جمعیت پرشور در این شهر بر ضرورت سرنگونی رژیم مصر و برکناری حسنی مبارک و عمر سلیمان تاکید می کنند.



جمال زیدان هماهنگ کننده جمعیت ملی تغییر نیز به الجزیره گفت : هزاران نفر در شهر سوئز بر ضد مبارک شعار می دهند و خواستار کناره گیری وی و عمر سلیمان شده اند.



به گفته وی، مردم همچنین ساختمان استانداری و مرکز امنیتی شهر سوئز را به تصرف خود در آورده اند.



شهرهای المحله و طنطا نیز شاهد تظاهرات دهها هزار نفری مردم بر ضد رژیم حاکم است و آنها فریاد می زنند : مبارک، سلیمان، ما را شما نمی خواهیم.



دهها هزار نفر در شهر المنصوره هم اکنون با برپایی تظاهرات گسترده برکناری مبارک و عمر سلیمان و سرنگونی رژیم مصر را فریاد می زنند.



خبر دیگر اینکه جمعیت حاضر در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره در حال افزایش است، کاخ مبارک در شهر اسکندریه نیز در محاصره دهها هزار نفری مردم قرار گرفته است.

الجزیره همچنین از حمله اوباش طرفدار رژیم مبارک به مردم تحصن کننده در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره خبر داد.



خبر دیگر اینکه طلعت مسلم سرلشگر بازنشسته ارتش مصر اعلام کرد سومین بیانیه ارتش تا لحظاتی دیگر صادر خواهد شد.