اسرائیل با اصلاح مصر و عربستان رفتنی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مثلث شوم شاهنشاهی ایران، مصر و عربستان، رژیم صهیونیستی را برپا نگه داشته بود، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران پایه اول این مثلث از بین رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در تلاش بودند خاورمیانه را در اختیار داشته باشند، گفت: با پیروزی مردم مصر و عربستان، خاورمیانه در اختیار خواهد بود.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: ایران اسلامی در علم سلولهای بنیادی رتبه دهم و در صنعت هسته‌ای مکان هشتم جهان را از آن خود کرده است.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه رفاه مردم پس از انقلاب رشد پیدا کرده است، گفت: بسیاری از روستاها از خدمات گاز و برق برخوردار شده‌اند و خدمات تلفنی پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به هفته وحدت افزود: رهبر معظم انقلاب و امام امت اصرار به ایجاد وحدت در میان شیعیان و اهل سنت داشتند چراکه با وجود بیداری اسلامی در میان مسلمانان، نیاز به وحدت بیشتری داریم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دشمنی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امام خمینی(ره) نیز در این ارتباط دشمنی دشمنان را دلیل بر درست حرکت کردن می‌دانستند و بر این باور بودند که اگر دشمنان با ما دوست شوند باید بر خود شک کنیم.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: رفاه مردم پس از انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی یافته چنانچه بسیاری از روستاها از خدمات گاز و برق برخوردار هستند.

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اینکه انقلاب اسلامی 32 سال سخت را پشت سر گذاشت، افزود: دشمنان در طی این سالها به هر نحو ممکن دنبال بودند که بر علیه این انقلاب توطئه کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به هشت سال جنگ تحمیلی گفت: ایجاد اختلافات محلی، مسلح کردن منافقین، تحریمهای اقتصادی، کارشکنی درباره انرژی هسته‌ای و راه‌اندازی کانالهای مختلف تلویزیونی برضد جمهوری اسلامی، اسلام‌زدایی در کشورهای عربی از جمله توطئه‌های دشمن در طی این سالهاست.

امام جمعه اصفهان در بخش پایانی سخنان خود از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی به دلیل بصیرت و آگاهی آنها و اطمینان به نصرت الهی گسترده‌تر و پرشورتر شده است.