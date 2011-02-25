شعارهای انقلاب ایران در بیداری ملتهای منطقه مشاهده می شود

داود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و داریی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالگرد انقلاب اسلامی ایران با موج بیداری کشورهای اسلامی همزمان شد، گفت: ما شاهد یک حرکت متحد و در عین حال آزادی طلبانه اسلامی در این کشورها هستیم، این مسائل ارتباط زیادی با انقلاب اسلامی و الهام‌گیری از حرکت مردم ایران طی این سال‌ها، در این کشورها دارد.

وی ادامه داد: نکات زیادی را می‌توان به عنوان جمع‌بندی این وقایع مطرح کرد .از جمله حرکت به سمت اسلام ناب محمدی و ریشه های استقلال، آزادی و جمهوریت را می‌شود در ابعاد این بیداری جستجو کرد. امروز کشورهای اسلامی با مشکلات زیادی درگیر هستند. به عنوان مثال وجود سایه استکبار بر مسائل مختلف کشورشان و عدم وجود استقلال و جمهوریت در بسیاری از این کشورها مشاهده می‌شود.

این صاحب نظر مسائل اقتصادی گفت: در بسیاری از این کشورها با این‌که زمان ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی این کشورها 5 یا 7 سال و 2 دوره است، حکومت‌ها بعضا بیش از این زمان بر سر کار هستند و معنی این امر این است که جمهوریت به طور واقعی در این کشورها وجود ندارد. بعد دیگر دستاوردهاست. این کشورها عموما قادر نیستند مایحتاج خود را تامین بکنند و نوعی وابستگی اقتصادی به قدرت‌ها در این ممالک از نظر واردات مواد کشاورزی و صنعتی وجود دارد.

وزیر سابق اقتصاد و دارایی افزود: یک مسلمان اهل این کشورها می‌بیند که اموراتش با این شرایط نمی‌گذرد و کشوری که در آن زندگی می‌کند پاسخگوی نیازهای او نیست. با این وضعیت کشورهای اسلامی به جستجو پرداختند و در حال انتخاب موارد جدید هستند تا مشکلات خود را حل کنند.

دانش‌جعفری درباره وحدت میان قوا گفت: آنچه مسلم است این است که هرچقدر قدرت داخلی ما بیشتر باشد،خاصیت الهام بخشی و نتیجه بخشی در بیرونمان نیز بیشتر خواهد بود به عبارت دیگر وقتی نقطه نظرات مختلفی در کشور مطرح می‌شود و بخشی از توان اجرایی کشور برای برطرف کردن این اختلاف‌ها صرف شود، جهت‌گیری‌های مختلف موجب فرسایش نیروها شده و قدرت نتیجه‌گیری ما را کاهش می‌دهد.

وی گفت: هرچه هماهنگی و وحدت نظر حول سخنان مقام معظم رهبری که فصل الخطاب است، بیشتر باشد می‌توان امیدوار بود که نتایج بیشتری در پیشبرد اهداف کشور حاصل شود و طبعا اگر در صحنه داخلی موفقیت‌ها بیشتر باشد، کشور ما الگوی دیگر کشورها قرار خواهد گرفت. بنابراین وحدت رکن اساسی انقلاب اسلامی از ابتدا بوده و در حال حاضر نیزهست و خواهد بود. هر عاملی هم که به وحدت میان نهادها ضربه بزند نامطلوب بوده و باید با آن مبارزه شود.