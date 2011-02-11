انقلاب ایران مدل جدیدی از حکومت دینی در دنیا بنیان نهاد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اظهار داشت: در این مدل اسلامی تئوری جدایی دین از سیاست که از سوی کشورهای غربی و لائیک پیگیری می شد، رنگ باخته است.

وی اضافه کرد: حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی نشان داد که نه تنها باید دین بر جامعه حکومت کند، بلکه رهبری صالح و ولایت فقیه در راس هرم حکومت دینی قرار داشته باشد تا انقلاب به رشد و تکامل برسد.

نماینده ولی فقیه در استان ارائه مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه را از مهمترین دستاورد انقلاب عنوان کرد و افزود: غلبه بر یاس و ناامیدی ملتهای آزادیخواه، جبران عقب ماندگیهای و افزایش وزن سیاسی کشور، شکستن ابهت پوچ کشورهای غربی بویژه آمریکا، بیداری ملتها و... را از دیگر دستاوردهای انقلاب است.

وی با بیان اینکه نقلاب ایران در برهه حساس و در زمان یاس ناامیدی ملتهای آزادیخواه دنیا آغاز و به پیروزی دست یافت، ابراز داشت: این انقلاب در زمانی به ملت ایران حیات دوباره بخشید که کشور در سراشیبی سقوط و نابودی و انحطاط تاریخی و اجتماعی خود قرار داشت.

انقلاب 500 سال عقب ماندگی کشور را جبران کرد

عاملی با اشاره به نتایج موسسات و مراکز تحقیقاتی کشورهای غربی و اعتراف سرمداران آن کشورها تصریح کرد: انقلاب ایران با دستیابی به پیروزی توانسته است 500 سال عقب ماندگی را جبران کرده و در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه پایدار قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی هم اکنون به عنوان الگوی مبارزه با استکبار به تمام کشورها و ملتهای آزدیخواه قدرت و اعتماد به نفس برای دستیابی به پیروزی بخشیده است، یاد آور شد: تا قبل از انقلاب ایران هیچ کشوری جرات نداشت شعار "نه شرقی و نه غربی" را در دنیا سر دهد.

ایران در سایه حاکمیت اسلامی در تمام صحنه های جهانی حضور دارد

خطیب جمعه اردبیل افزایش وزن سیاسی کشور در دنیا را از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب برای مردم دانست و تاکید کرد: 32 سال پیش ایران در معادلات سیاسی دنیا نقش و وزنی نداشت و حتی حضور ایران در سازمانهای بین المللی کمرنگ و یا تشریفاتی بود، اما انقلاب موجب شد امروز ایران در تمام صحنه های سیاسی و اقتصادی جهان حاضر باشد.

وی مقاومت کشورهای غربی برای عدم دستیابی ایران به انرژی هسته ای را به دلیل ترس از قدرت گیری انقلاب ایران و توسعه آن در دنیا عنوان کرد و متذکر شد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی امروز نشان داد که این کشور با پشتیبانی مردم به تمام حواسته های خود دست خواهد یافت.

راهپیمایی امروز نشان داد مردم به آگاهی و بصیرت دست یافته اند

عاملی با قدردانی از حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، تنها پیام این حضور مردمی را با وجود اجرای اصلاحات اقتصادی و نیز توطئه های دشمنان و فتنه های اخیر، وفاداری مردم به نظام و انقلاب برشمرد و خاطر نشان کرد: ملت ایران در 32 سال گذشته با شکست تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن آبدیده شده و به آگاهی رسیده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه ابراز داشت: این تحولات نشان داد که دموکراسی امروز به بازیچه ای برای دسیابی کشورهای استعماری به اهداف و منافع خود تبدیل شده و باید تمام ملتها و دولتهای منطقه باید از آن درس بگیرند.

