دو هزار پروژه در فارس ظرف یکسال بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در مراسم بهره برداری از بزرگترین واحد تولید نوشیدنی جنوب کشور در شهرستان مرودشت افزود: با برنامه ریزی و فعالیتهای انجام شده در حوزه های زیرساختی فارس نرخ بیکاری در استان فارس طی سالهای آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت.

روح الله احمدزاده با اشاره به اهداف و دستاوردهای دولت نهم و دهم در راه اندازی صنایع بالادستی و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی توضیح داد: نرخ بیکاری استان فارس در آینده ای نه چندان دور با راه اندازی صنایع مادر و بالادستی کاهش چشمگیری خواهد داشت و دولت طی چندین سال گذشته نیز در این زمینه دستاوردهای بسیار خوبی داشته است.

وی بهره‌گیری از فرصتهای فعال کردن نیروی انسانی در فارس را از مناسب ترین روشهای افزایش بازده اقتصادی در استان فارس دانست و اظهار داشت: پتاسیلهای منحصر به فردی مانند ذخایر نفت و گاز و همچنین نیروی انسانی کارآمد از جمله بخشهای مهم برای برون رفت از مشکلات اقتصاد تک متغیره فارس است و ما امیدواریم در این راه با گسترش صنعت و افزایش سرمایه گذاری گامهای موفقی را در این مسیر برداشته باشیم.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به حجم پروژه های بهره برداری شده در استان فارس در ایام دهه فجر امسال گفت: از دهه فجر سال گذشته تاکنون بیش از دو هزار پروژه مختلف در فارس به بهره برداری رسیده که این تعداد پروژه نشان دهنده فضای کار و تلاش در استان فارس است.

وی راه اندازی 50 شرکت دانش بنیان را از جمله فعالیت های منحصر به فرد دولت دهم در استان دانست و افزود: اقتصاد سنتی کشاورزی فارس به سمت اقتصاد کشاورزی صنعتی گام برمی‌دارد و اکنون سرمایه گذاران و تولید کنندگان در فارس مانند جهادگران دوران دفاع مقدس خدمات رسانی می کنند.

احمدزاده در سفر به شهرستان مرودشت پارک ترافیکی شهرداری مرودشت در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با اعتبار 240 میلیون ریال، تقاطع بادکی- عمادآباد با اعتبار 185 میلیارد ریال، کتابخانه عمومی حاجب مرودشت به مساحت 600 متر مربع با اعتبار دو میلیارد و 200 میلیون ریال را افتتاح کرد.