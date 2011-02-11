4 معترض در العریش کشته شدند/ تظاهرات نیم میلیون نفری در اسیوط

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از کشته شدن دست کم چهار نفر از تظاهرات کنندگان در شهر العریش مصر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی رژیم مبارک خبر داد.



خبر دیگر اینکه دهها هزار نفر در شهر سوهاج درتظاهراتی پرشور بر کناره گیری مبارک از قدرت تاکید می کنند.



جمعیت میلیونی در شهرهای مختلف با رد سخنان شب گذشته مبارک، سرنگونی رژیم وی را فریاد می زنند.



الجزیره نیز از تظاهرات نیم میلیون نفری مردم شهر اسیوط در خیابانها و شعارهای آنها بر ضد مبارک و عمر سلیمان خبر داد.



ساختمان تلویزیون دولتی مصر و کاخ ریاست جمهوری همچنان در محاصره دهها هزار نفر از تظاهرات کنندگان است.