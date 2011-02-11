دستاوردهای پزشکی انقلاب بی نظیر است

سید علیرضا مرندی وزیر سابق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبل از انقلاب تعداد معدودی پزشک در کشور وجود داشت و به دلیل این کمبود پزشکهایی از پاکستان و هندوستان برای درمان بیماران به ایران می‌آمدند. روستاهای ایران نیز کاملا از امکانات محروم بودند و آب آشامیدنی، برق، جاده‌کشی و دیگر عناصر رفاهی برای مردم مانند یک رویا بود. بعد از انقلاب وضعیتی پدید آمد که توسعه این امکانات به دورترین روستاها و مناطق مرزی کشور نیز رسید.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهبود شاخصهای بهداشت و درمان در کشور با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان روز به روز افزایش یافت و خانه‌های بهداشت و مدارس زیادی در روستاها ساخته شد. به یاد دارم که برای تشویق مردم برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه در مناطق محرومی مانند استان زاهدان از مولویها و علما درخواست می‌کردیم که با مردم صحبت کنند.

مرندی افزایش ساخت دانشگاههای علوم پزشکی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: در سال 66 برای اولین بار برای بیماریهای داخلی و کودکان و جراحی در دانشگاههای پزشکی کشور مقطع فوق تخصص ایجاد شد به طوری که امروز در زمینه فوق تخصصی بخشهای مختلف خودکفا هستیم. به علاوه 96 درصد داروهای مورد نیازمان را در داخل تولید می‌کنیم در صورتیکه قبل از انقلاب بیشتر اقلام دارویی به کشور وارد می‌شد.

وزیر سابق بهداشت و درمان گفت: مردم تونس و مصر وقتی دستاوردهای انقلاب اسلامی را می‌بیندد به فکر می‌افتند تا وضعیت مشابهی برای خود رقم بزنند. این موضوع درباره کشورهای آمریکای لاتین نیز صادق است که با وجود نفوذ و سلطه اسکتبار در این کشورها می‌خواهند با ایران رابطه داشته باشند.

وی افزود: مردم بسیار غیوری داریم که بهترین در دنیا هستند و باید توجه داشت که همه این موارد بدون داشتن رهبری بی نتیجه می‌ماند. وجود شخصیتهای بی نظیری چون امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در راس انقلاب و مردم ولایتمدار باعث شده است که انقلاب هر روز به اهداف خود نزدیکتر شود.

مرندی درباره وحدت میان قوا گفت: بدون تردید همه قوا و مردم باید حول محور رهبری با یکدیگر متحد باشند. البته اگر اختلافات در سطح مسائل کاری باشد پدیده خوبی است که موجب پویایی می‌شود. این موضوع باعث پختگی کار می‌شود و دانستن ضعف و اشکالات به بهتر شدن مسائل کمک می‌کند اما اگر به شکل اختلاف بین ارگانها و نهادها مطرح شود برای کشور مانند سم و زهر است.