احداث راه آهن اردبیل- پارس آباد - باکو از خواسته های مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر جمعه در همایش خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان اظهار داشت: با تحقق این طرح، استان اردبیل با جهش و رشد قابل توجهی در حوزه های مختلف روبه رو خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت خط آهن اردبیل – پارس آباد افزود: مطالعات اولیه از لحاظ فنی، اقتصادی، پدافند غیرعامل و زیست محیطی به اتمام رسیده و هم اکنون پرونده به منظور اخذ مجوز ماده 32 در حوزه برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی می شود.

استاندار اردبیل اضافه کرد: اگر ظرف چند روز آینده و قبل از تصویب بودجه سال 90، مجوز ماده 32 صادر شود سال آینده عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح راه آهن اردبیل - پارس آباد - باکو دارای توجیه فنی و به نفع همه مردم استان اردبیل می باشد، ابراز داشت: با صدور مجوز ماده 32 و جذب سرمایه گذار خارجی و یا داخلی بدون بودجه دولتی هم می توان این طرح را آغاز کرد.

صابری همچنین با اشاره به دستاوردهای انقلاب به کشور و مردم، بهترین راه شکرگزاری از افتخارات و نعمتها را حفاظت و نگهداری از نظام اسلامی و خدمت به مردم عنوان کرد و یادآور شد: دهه فجر فرصت خوبی برای مقایسه دوران، حاکمان و فضای قبل و بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه بیشترین پروژه های دهه فجر امسال استان اردبیل در روستاها افتتاح شده است، تصریح کرد: تحقق این در راستای برقرای عدالت اجتماعی و ارائه خدمات بیشتر به روستاییان صورت گرفته است.

استاندار اردبیل به فراهم شدن زمینه ها و مقدمات اجرای عدالت اجتماعی در کشور اشاره کرد و متذکر شد: این استان در تمام زمینه ها پیشرفت محسوسی داشته اما در بخش آسفالت راه روستایی با میانگین کشوری فاصله دارد که باید بیشتر در این حوزه فعالیت شود.

وی در پایان با اشاره به تحولات آزادیخواهی صورت گرفته در کشورهای مصر، تونس، یمن و برخی دیگر از کشورهای جهان خاطر نشان کرد: هم اکنون اثرات پس لرزه های انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف دنیا نمایان است.

