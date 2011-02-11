دبیرکل حزب حاکم استعفا می کند/ ورود سخنگوی ارتش به ساختمان تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد : حسام بدراوی دبیر کل حزب حاکم از مقام خود استعفا خواهد کرد.



بدراوی به رویترز گفته است : مصر به احزاب جدید نیاز دارد.

شبکه الجزیره در این باره گزارش داد : بدراوی پیشتر از حسنی مبارک خواسته بود به درخواست تظاهرات کنندگان برای کناره گیری از قدرت پاسخ مثبت دهد.



رویترز نیز از ورود سخنگوی ارتش مصر به ساختمان تلویزیون دولتی که در محاصره دهها هزار نفر از مردم خشمگین است، خبر داد.



شبکه الجزیره از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفردیگر در حمله نیروهای امنیتی رژیم مبارک به مردم تظاهرات کننده در العریش خبر داد.