جلسه علی پروین و هدایتی با بازیکنان استیل آذین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین که خود را برای حضور در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر آماده می کند عصر امروز و پس از شرکت اعضای کادر فنی ، مسئولان و بازیکنان این تیم در راهپیمایی 22 بهمن، در زمین مجموعه ورزشی خیریه عمل برگزار شد.

در پایان این تمرین که با حضور حسین هدایتی و علی پروین برگزار شد، مالک و رئیس سازمان فوتبال استیل آذین در نشستی با بازیکنان و کادر فنی به بررسی آخرین وضعیت این تیم پرداختند. محمد خاکپور سرمربی استیل آذین در شروع این نشست گزارشی از آخرین وضعیت فنی تیم را به حاضرین ارائه کرد. مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین نیز به نمایندگی از بازیکنان دقایقی به صحبت در مورد وضعیت این تیم پرداخت.

در انتهای نشست نیز حسین هدایتی و علی پروین دقایقی برای بازیکنان صحبت کردند و از آنها خواستند که با اقتدار در ادامه رقابتهای لیگ برتر به میدان بروند. تیم فوتبال استیل آذین در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر روز یکشنبه هفته پیش رو در کرمان به مصاف مس خواهد رفت.