طرح مطالعاتی ایمن ‌سازی بازار قزوین آماده می شود

سیدعلی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: مطالعات ایمن سازی بازار سنتی قزوین از دی ماه امسال آغاز شده و تا پایان سال جاری به اتمام می رسد که این کار با هدف ارتقای سطح ایمنی بازار سنتی قزوین در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در سال 86 به صورت جدی برای ایمن سازی بازار سنتی قزوین اقداماتی انجام داد که در این راستا ضمن بازدید از تمام واحدهای تجاری محدوده بازار سنتی قزوین موارد ایمنی و مشکلات موجود به کسبه ابلاغ شده تا نسبت به رفع آنها اقدام شود اما اقدامات مثبت و موثری برای رفع مشکلات و ارتقا سطح ایمنی بازار صورت نگرفته است.

شفیعی یادآورشد: مطالعات مربوط به طرح ایمنی بازار با انتخاب مشاور فنی در دست تهیه است و این مطالعات با تهیه فیلم، بازدید میدانی، بررسی سوابق اتفاقات و انجام نظرسنجی در حال پیگیری است تا مشکلات موجود در بازار مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین همچنین سیم کشی غیر اصولی برق در معابر عمومی و اماکن و واحدهای تجاری بازار، عدم رعایت اصول ایمنی در انبارداری، فرسودگی بخشی از مغازه ها، استفاده از تیرهای چوبی برای پوشش بام را از تهدیدات بازار یاد کرد و گفت: دالان ها و کوچه های باریک و موانع فیزیکی موجود در این معابر نیز از مهمترین موانع تردد خودروهای آتش نشانی در بازار است که امیدواریم با پایان این طرح مطالعاتی و همکاری تمام ادارات و نهادهای مربوط، راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز حوادث در این منطقه اقتصادی اتخاذ شود.