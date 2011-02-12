نخستین جشنواره مربیان آموزشی صنایع دستی در قزوین برگزار می شود

اسد الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: آموزش در حوزه میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری جایگاه ویژه‌ای دارد و برای حفظ و احیای میراث ارزشمند کشور باید با نگاه کلان و برنامه ‌ریزی منسجم اجرا شده تا ضمن معرفی و آموزش زمینه پذیرش آن در سطح فرهنگ عمومی جامعه فراهم شود.

بیرانوند با اشاره به برنامه های این جشنواره افزود: این جشنواره در بین مربیان مراکز آموزشی سطح استان قزوین در رشته‌های مختلف صنایع دستی از 28 بهمن تا چهارم اسفند امسال در فرهنگ سرای امیر کبیر برگزار خواهد شد و هر مربی می تواند یک تا سه اثر به دبیرخانه این جشنواره که در مراکز شهرستانی استان مستقر هستند ارائه کند.

وی تصریح کرد: مراحل اجرایی این جشنواره در حال انجام است و معاونت صنایع دستی استان قزوین با تشکیل کمیته‌های تبلیغات، بررسی و ارزیابی کارشناسی آثار، پژوهش، مستند نگاری و تدارکات و حراست کار خود را آغاز کرده و جلسات متعددی نیز با حضور اعضاء کمیته ها و کارشناسان متخصص برگزار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان قزوین هدف از برگزاری این جشنواره را ترغیب و تشویق مربیان عنوان کرد و گفت: ایجاد انگیزه و رقابت در بین مربیان آموزشی مراکز استان، بررسی و ارزیابی آثار مربیان آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزش های عمومی از اهداف این جشنواره است که امیدواریم بتوانیم با برپایی این جشنواره و نمایشگاه جانبی در معرفی و آشنایی مردم با بخش مهمی از فرهنگ معنوی استان گام موثری برداریم.

برپایی نمایشگاه، نشست های تخصصی و تجلیل از مربیان و مراکز برتر از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره خواهد بود.