تخلفات حادثه ساز گلستان 14 درصد رشد یافت

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 10 ماهه نخست امسال با 527 هزار تخلف رانندگی در سطح جاده های استان گلستان برخورد قانونی شد.

وی گفت: 231 هزار و 216 مورد از مجموع تخلفات کنترل نشده مربوط به تخلفات حادثه ساز بوده که شامل سرعت غیر مجاز، نقص فنی سیستم روشنایی عدم رعایت حق تقدم ، سبقت غیر مجاز و تجاوز به چپ بوده است.

این مقام انتظامی افزود: 81 هزار و 403 تخلف از تخلفات کنترل شده مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی و 9 هزار و 864 مورد نیز مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.

فرمانده پلیس راه گلستان از رانندگان خواست: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در اجرای طرحهای مختلف ترافیکی با مأموران پلیس راه همکاری لازم را بعمل آورند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.