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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۴

4 و 7 اسفند ماه جاری؛

مسابقات دوستانه فوتسال ایران و برزیل برگزار می شود

مسابقات دوستانه فوتسال ایران و برزیل برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی فوتسال کشور گفت: تیم ملی ایران، چهارم و هفتم اسفند ماه امسال در مصاف با تیم ملی برزیل در اصفهان قرار می گیرد.

حسین شمس درحاشیه بازدید ازمسابقات زیرگروه فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر در کلاردشت اظهار داشت: درحال حاضر48 تیم در لیگ های برتر، دسته یک ودو و زیرگروه لیگ فوتسال کشورفعالیت دارند و با تلاش همه عوامل در فوتسال کشور، تیم فوتسال در چهارمین رنگنیگ فیفا قرار دارد.

شمس افزود: با توجه به آغاز لیگ فوتسال دانش آموزی در سال 90 فرآیند استعدادیابی برای کمیته فوتسال بسیار ساده خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال،12 میلیون فوتسالیست ثبت شده (با احتساب دانش آموزان) دارد که در سازمان تربیت بدنی به عنوان رشته اول در باشگاههای تهران و شهرستانهای کشورفعالیت دارند.   

شمس، موفقیت فوتسال کشوررا دورماندن این فدراسیون از سیاسی کاری مسئولان آن دانست و افزود: یکی ازدلایل در حاشیه ماندن فوتبال کشورسیاسی اداره کردن آن است که امیدواریم روزی فوتبال کشور بدورازسیاسی کاری مسئولان اداره شود.

مسابقات زیرگروه فوتسال کشور که باشرکت شش تیم ازاستانهای تهران، قم، اردبیل، گیلان، اصفهان و مازندران در کلاردشت برگزار شد.

تیم رشت با 13 امتیاز قهرمان و کلاردشت با 9 امتیاز نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

کد مطلب 1251448

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