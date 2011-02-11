برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور شیخ نهیان وزیر آموزش عالی، دکتر محمد ظاعن الهاملی وزیر انرژی امارات، سید علی الهاشمی مشاور شیخ خلیفه بن زاید حاکم امارات و دکتر طارق الهیدان معاون سیاسی وزیر امور خارجه امارات برگزار شد دکتر فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به بیان پیشرفت های علمی کشورمان در طی سی و دو سال گذشته پرداخت.

وی همچنین در خصوص دستاورد های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با پانزده همسایه کوچک و بزرگ، بر پایه اصل حسن همجواری و احترام متقابل به منافع مشترک، دارای روابط خوب و بعضاً عالی است و بر انجام مسولیت های منطقه ای و بین المللی اهتمام می ورزد.

وی ایران و امارات را به عنوان دو کشور همسایه دارای مشترکات و علایق فرهنگی، سیاسی، دینی و اقتصادی نام برد و افزود: دو کشور اینک با تلاش برای تعمیق این همکاری ها گام مهمی در جهت ثبات منطقه برمی دارند و این نه یک اتفاق بلکه نتیجه اراده روشن رهبران دو کشور است.

دکتر فیاض در پایان با تاکید بر اصول سیاست خارجی کشورمان در زمینه احترام متقابل و توسعه همکاری با کشورهای دوست گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا دستاورد های خود در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی و فرهنگی را در اختیار ملت های علاقمند بگذارد.

در این مراسم همچنین دکتر الهیدان معاون سیاسی وزیر امور خارجه امارات که در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران به عنوان سفیر امارات در کشورمان حضور داشت، طی سخنانی با ابلاغ سلام های گرم شیخ خلیفه بن زاید حاکم امارات و شیخ عبداله وزیر امور خارجه امارات، سالگرد انقلاب اسلامی را به ملت ایران و حضار تبریک گفته و آرزو کرد که در سایه تلاش مقامات دو کشور روابط فیمابین هر چه بیشتر گسترش یابد.

