ورود گفتمان دینی به فضای سایبر/ برگزاری 30هزار گفتمان دینی تاپایان سال

علیرضا مزروعی دبیر گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهایی که سال 89 در بحث گفتمانهای دینی در دستور کار قرار گرفت به همه استانها ابلاغ و هم اکنون هم در حال انجام است که شامل عناوینی چون مهارتهای زندگی در هشت موضوع، زن و خانواده در اسلام، عفاف و حجاب ، جنگ نرم، الگوهای راهبردی مقابله با جنگ نرم، اخلاق کاربردی و اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی فرهنگ دینی، مسلکهای نوظهور و عرفانهای انحرافی است که در ذیل هرکدام موضوعات ریزتری بررسی شده است.

وی افزود: در موضوع عفاف و حجاب سعی بر این بوده که روح حاکم بر مباحث ما حول چرایی حجاب و یا به عبارتی فلسفه حجاب و مباحث فکری و چرایی این مطلب را بررسی کنیم و در وهله دوم بررسی حجاب قبل و بعد از اسلام در ایران را مورد توجه قرار داده ایم و پس از آن وارد بحث ابعاد مردم شناسی، تاریخی و مذهبی مباحث حجاب در ایران، اشکال پوشش و در نهایت بحث حدود شرعی الگوهای اصلی پوشش و کیفیت، رنگ پوشش در گفتمانهای دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دبیر گفتمانهای دینی گفت: از دیگر موضوعات مسلکهای نوظهور و عرفانهای انحرافی بود . در حوزه جنگ نرم، ناتوی فرهنگی یا شبیخون فرهنگی کاری که دشمنان انجام می دهند و اینکه مسلکهای نوظهور و عرفانهای انحرافی را از طریق فضای سایبر، چاپ و ترجمه کتاب به جامعه تزریق می کنند مورد توجه قرار دارد.

مزروعی با اشاره به اینکه این موضوعات پس از نیازسنجی از استانها در جلسات گفتمان دینی مورد بررسی قرار گرفته است گفت: محورهای دیگر در این رابطه به بحثهای فراماسونری برمی گردد. چگونگی پیدایش این جریان، جریان کابالیسم، گروه های شیطان پرستی، بحث بهائیت، عرفانهایی که ادعای دین جدید دارند از دیگر موضوعاتی بوده که به تناسب نیاز استانها ارائه شده است.

وی یادآور شد: مهارتهای زندگی با موضوعات ریزتر چون رویکردهای قرآنی، خودآگاهی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، تصمیم گیری، تفکر خلاق یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مخاطب ما تلاش می کند معیار و عیار دین را در حوزه فهم و شکل گیری برنامه زندگی خود داشته باشد.

مزروعی با تأکید بر اینکه بیشتر گروه های هدف جوان و نوجوان هستند تأکید کرد: جوان و نوجوان ذهن پرسشگر دارد و می خواهد ابهامات خود را روشن کند، به زلالی معرفت و اندیشه دینی برسد و از طرفی به علت وجود فضای سایبر خود را در مجاورت فرهنگها می بیند، این ذهن پرسشگر فعالترمی شود. مدل گفتمان دینی نیز یک ارتباط دو سویه است. در حقیقت یک ارتباط میان فردی، تبادلی و آماری است.

براساس اظهارات دبیرگفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی، از دیگر موضوعاتی که مورد اقبال جوانان و نوجوانان در گفتمانهای دینی قرار گرفته می توان به جنگ نرم، بصیرت( زیرشاخه الگوهای راهبردی مقابله با جنگ نرم) و عفاف و حجاب اشاره کرد.

علیرضا مزروعی در رابطه با برنامه هایی که برای سال آینده درحال بررسی است به بحث وارد شدن به فضای سایبر اشاره کرد و گفت: این برنامه یکی از برنامه های جدی گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی است. در واقع درنظر داریم کنگره اتاقهای فکر گفتمان دینی را در فضای سایبر تعریف کنیم. در حال حاضر با شرایط کنونی نمی توان سنگر فضای سایبر را خالی گذاشت. از این رو در سال آتی به صورت جدی مسئله فضای سایبر را مورد بررسی قرار می دهیم.

وی همچنین گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال گفتمانهای دینی که در سراسر کشور برگزار شده به 30 هزار گفتمان دینی برسد ، درحالی که براساس برنامه چهارم ما ملکف به برگزاری 7800 گفتمان شده بودیم، اما از آن بسیار فراتر رفته ایم.