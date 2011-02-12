سرمایه گذاران خراسان شمالی از معافیت 10 ساله برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت جمعه شب در مراسم بهره برداری از شرکت کیا الکترود در شهرک صنعتی شهرستان بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر ارائه معافیت 10 ساله برای سرمایه گذاران در شهرکهایی صنعتی طبق مصوبه هیئت دولت بوده باشد باید برای تمام سرمایه گذارانی که از قبل نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرده اند اجرایی شود.

وی تصریح کرد: در نامه ای به رئیس جمهور و وزیر صنایع ومعادن این درخواست سرمایه گذاران را پیگیری می کنم تا به نتیجه قطعی برسد.

شفقت همچنین در خصوص امکانات شهرک های صنعتی استان نیز گفت: در حال حاضر امکانات خوبی در شهرک های صنعتی استان برای سرمایه گذاران فراهم شده است و ما نیز از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی نیز از آغاز عملیات اجرایی هفت واحد کارگاهی در این شهرک خبر داد و گفت: این واحد های کارگاهی به مساحت دو هزار و 450 متر می باشد و برای هر واحد 350 متر ساخته شده و دراختیار متقاضیان قرار می گیرد.

محمد رضا باقری تشریح کرد: برای ساخت این واحد های کارگاهی سه میلیارد و 596 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: هفت واحد کارگاهی در دست اجرا می باشد و براساس موافقیت نامه اولیه تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

تاکنون 18 واحد کارگاهی در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد ساخته شده و به متقاضیان تحویل داده شده است.