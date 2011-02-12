3 کالابرگ جدید در راه است/ توزیع برنج کوپنی در هفته آینده

بهمن حاج‌علی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت توزیع کالاهای کالابرگی در کشور گفت: ظرف هفته‌های گذشته روغن و شکر در قالب کالاهای کالابرگی توزیع شد و قرار بر این است که کالابرگ برنج نیز با سرانه 3 کیلوگرم به ازای هر نفر، با قیمت تعادلی اعلام شود.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: توزیع برنج کالابرگی در هفته اول اسفندماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و تمام تلاش وزارت بازرگانی این است که برنج با قیمت تعادلی تا شب عید به دست همه مردم ایران برسد.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم برنج کالابرگی در استانهای مختلف، متفاوت است و وزارت بازرگانی به منظور توزیع عدالت، قیمت یکسانی را برای هر استان در نظر نگرفته است. البته تا روزی که کالابرگ برنج اعلام نشود، نمی‌توان قیمت دقیقی را اعلام کرد، چراکه قیمت این برنج تعادلی است و با توجه به شرایط هر استان و میزان یارانه‌ای که تخصیص می‌یابد تعیین می‌شود.

حاج‌علی در توضیح این مطلب افزود: به دلیل تعادلی بودن قیمت، بخشی از قیمت از طریق یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق مردم تامین می‌شود، بنابراین بسته به میزان یارانه، سهم مصرف‌کننده نیز در قیمت مشخص خواهد شد؛ اما به طور معمول 60 درصد قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج را دولت و 40 درصد را مصرف‌کننده پرداخت خواهد کرد.

وی از اعلام یک کالابرگ شکر و یک کالابرگ روغن در هفته‌های میانی اسفندماه خبرداد و اظهار داشت: وزارت بازرگانی تلاش دارد تا به مناسبت تنظیم بازار بهتر و با توجه به آرامش مناسب بازار در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و نیز کمک به قشر کم‌درآمد، یک نوبت دیگر کالابرگ روغن و برنج را در سراسر کشور توزیع کند.

به گفته رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، سرانه هر نفر برای روغن کالابرگی جدید 900 گرم و سرانه شکر به ازای هر نفر یک کیلو و 200 گرم خواهد بود که در نیمه دوم اسفندماه، توزیع می‌شود.