شهرک صنعتی فاروج در سال 90 گاز دار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا باقری عصر جمعه در آئین بهره برداری از طرح آبرسانی شهرک صنعتی فاروج، اظهار داشت: تامین آب پروژه آب رسانی به شهرک صنعتی فاروج با استفاده از یک حلقه چاه با هزار و 200 متر طول خط انتقال آب و شش هزار متر طول شبکه توزیع آب انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح چهار میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

باقری با اشاره با افتتاح پروژه برق شهرک در سال گذشته اظهار امیدواری کرد و گفت: تا سال آینده گاز شهرک نیز تامین می شود.

وی همچنین از واگذاری زمین به هفت سرمایه گذار در شهرک صنعتی فاروج نیز خبر داد و گفت: تمام شرایط برای حمایت سرمایه گذاران در شهرستان فاروج به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم است و این شهرک قابلیت توسعه برای صادرات را دارد.

فرماندار شهرستان فاروج نیز گفت: شهرک صنعتی فاروج به خاطر موقعیت خاص، یکی از بهترین شهرک های صنعتی استان است.

سید عبدالله ارجایی با اشاره به نزدیکی فاروج به کلان شهر مشهد و ایجاد جاده ترانزیتی که که با اصلاح سه کیلومتری آن جاده حدود 30 کیلومتر به مرز گمرک باجگیران کاهش می یابد، تصریح کرد: شهرک صنعتی فاروج شرایط تبدیل شدن به شهرک صنعتی صادراتی و قطب سرمایه گذاری خارجی را دارد.