پاول: جهان خواستار حل صلح آميز مسئله هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" كالين پاول" وزير امور خارجه امريكا شب گذشته در مصاحبه با شبكه تلويزيوني CNBC در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران اعلام كرد كه تمام جهان از جمله رژيم اسرائيل خواستار حل مسالمت آميز مسئله هسته اي ايران هستند.

وي تصريح كرد: " به اعتقاد من تمام جهان از جمله اسرائيل در تلاش براي جستجوي راه حلي ديپلماتيك و صلح آميز براي مسئله هسته اي ايران هستند."

پاول از شايعاتي مبني بر احتمال حمله پيشگيرانه اسرائيل به تأسيسات ايران اظهار بي اطلاعي كرد. پيشتر رژيم اسرائيل اخبار تهديد آميزي مبني بر احتمال حمله پيشگيرانه به تاسيسات هسته اي ايران منتشر كرده بود .

پيش از صحبت هاي پاول مذاكرات نماينگان انگليس، فرانسه و آلمان با نماينده ايران در وين بدون دستيابي به نتيجه مثبتي پايان يافت.