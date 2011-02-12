مهمانپذیرهای کهگیلویه و بویراحمد؛ دخمه هایی برای شب بیداری گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، استان کهگیلویه و بویراحمد 6 مهمانپذیر با 104 اتاق و 280 تخت دارد که تنها مهمانپذیر درجه یک آن آریو برزن و مهمانپذیر درجه سه استان نیز لاله نام دارد. بقیه مهمانپذیرها نیز طبق درجه بندی سازمان میراث فرهنگی در چند سال گذشته درجه دو گرفته اند.

سعید بزرگ نیا، کارشناس ارشد گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مهمانپذیرهای استان وضعیت بسیار نامطلوبی دارند چون هیچ نظارتی بر آنها نمی شود به خبرنگار مهر می گوید: مهمانپذیرها در رده مراکز اقامتی پایین ترین سطح را دارهستند و باید هزینه اتاق را بر اساس مناسبترین خدمات از مسافر دریافت کنند. اما متاسفانه تا زمانی که نهادی بر وضعیت این مسافرخانه ها نظارت نداشته باشد به کیفیت خدمات و نرخ اتاقها توجهی نمی شود.

این کارشناس گردشگری می گوید: برخی مهمانپذیرداران استان برای اینکه اتاقشان خالی نماند گاهی قیمت ها را به حداقل می رسانند اما با این حال استاندارد مهمانپذیری در هیچیک از این مسافرخانه ها رعایت نمی شود.

مسافرخانه های خالی، مدرسه های پر از مسافر

مدیر یکی از مهمانپذیرهای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به خبرنگار مهر می گوید: مسافرخانه های این استان سالها پیش که تحت نظر سازمان جهانگردی بودند، درجه بندی شدند اما از آن زمان به بعد هیچکس حتی سازمان میراث فرهنگی فعلی نیز برای ساماندهی به وضعیت مسافرخانه های استان و درجه بندی مجدد آنها اقدامی نکرد.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی از افرادی که درباره وضعیت نامطلوب مراکز اقامتی مصاحبه کنند ناراحت می شوند از ذکر نامش خودداری کرده و می گوید: در استان تنها 6 مهمانپذیر باقی مانده که از این تعداد، دو مهمانپذیر در شرف تعطیلی هستد. چون نه مسافری دارند و نه قیمت تعیین شده برای اتاق آنها کفاف مخارج مسافرخانه را می دهد.

وی ادامه می دهد: سازمان میراث فرهنگی دو سال گذشته نرخهایی را برای اتاق مسافرخانه ها اعلام و مدیران را موظف به اجرای آن کرد درحالی که اگر اکنون به بررسی وضعیت مسافرخانه ها بپردازند یا برخی از آنها را باید تعطیل کنند و یا درجه برخی دیگر را بالا ببرند.

وی می گوید: در ایامی مانند نوروز و تعطیلات تابستانی سازمان میراث فرهنگی استان به جای اینکه حمایت بیشتری از مراکز اقامتی استان انجام دهد، کلاسهای درسی را با تجهیز امکانات در اختیار مسافران قرار می دهد بنابراین مسافرخانه ها خالی می ماند اما کلاسهای درسی پر از مسافر است.

او ادامه می دهد: دستگاههای دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مهمانسراهای زیادی دارند که از کارمندان و مسافران خود در آن مراکز پذیرایی می کنند به همین دلیل است که تعدادی از مهمانپذیرهای استان در حال ورشکستگی هستند.

وسیله گرمایشی به جای قفل در اتاق!

محمد فیصلی، مسافر یکی از مهمانپذیرهای استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر می گوید: برای انجام ماموریت مجبور بودم به این استان سفر کرده و در یکی از مسافرخانه های آن اقامت کنم. مسئول مسافرخانه بهترین اتاق را در اختیار من قرار داد. این اتاق با قیمت 15هزار تومان تنها یک وسیله گرمایشی و یک تخت داشت.

وی با بیان اینکه منفورترین اتاق ها را می توان در مسافرخانه های این استان پیدا کرد ادامه می دهد: در اتاق قفل نمی شد و مدیر مسافرخانه نیز بستن در را دلیل مهمی برای جابه جایی اتاق من نمی دانست بنابراین به ناچار آن وسیله گرمایشی را در پشت در اتاق گذاشتم تا در بسته شود اما تا صبح نخوابیدم!

به گزارش خبرنگار مهر، مسافرخانه لاله که چند سال گذشته درجه سوم را در رده مهمانپذیرهای تحت نظر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی به دست آورده بود اکنون یکی از دو مسافرخانه شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به مسافرانی که از شهرهای نزدیک به این شهرستان مسافرت می کنند خدمات می دهد.

این مهمانپذیر با هشت اتاق و 28 تخت در میدان اصلی شهرستان دهدشت درست جایی که اتوبوسهای مسافرتی در آنجا توقف می کنند بیش از 20 سال است که خدمات می دهد اما خدمات آن در حد مسافرخانه نیست.

در این مسافرخانه اتاق یک تخته ای که تنها یک وسیله گرمایشی همه امکانات آن است 15 هزار تومان فروخته می شود و بهترین اتاق آن نیز با دارا بودن یخچال و تلویزیون و وسیله گرمایشی 25 هزار تومان قیمت دارد و همه اتاقهای آن حمام و سرویس بهداشتی مشترک دارند.

وضعیت مسافرخانه لاله تنها محدود به این مرکز اقامتی نیست بلکه بسیاری از مهمانپذیرهای استان کهگیلویه و بویراحمد مشابه چنین وضعیتی را دارند.

مهمانپذیر آریو برزن در شهرستان دهدشت نیز اگر چه وضعیی مشابه این مهمانپذیر را دارد اما چون نوساز است اتاقهای تمیزتری را در اختیار مسافر قرار می دهد. اتاقهای این مهمانپذیر نیز از 14 هزار تومان تا 25 هزار تومان فروخته می شود.

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عکس و گزارش از فاطیما کریمی