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۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۱۶

صحنه سياسي لبنان همچنان ناآرام

تهديد حزب الله و طيف حريري و مخالفان به سلب اعتماد از دولت كرامي

در حالي كه دولت عمر كرامي اولين دولت پس از تمديد دوران رياست جمهوري لحود خود را براي گرفتن راي اعتماد پارلمان لبنان آماده مي كند تهديد جريان هاي قدرتمند و بانفوذ صحنه سياسي لبنان به ندادن راي اعتماد به اعضاي كابينه وي چالشي سخت را در مقابل اميل لحود و كرامي قرار داده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن نوشت: در پي تهديد جريان هاي موثر و با نفوذي مانند حزب الله ، طيف رفيق حريري نخست وزير مستعفي وميلياردر و مخالفان مسيحي به ندادن راي اعتماد به كابينه عمر كرامي ، مرحله جديدي از رويارويي ميان مخالفان و دولت در لبنان آغاز شد .

اين جريان هاي قدرتمند عزم و اراده خود را براي سلب اعتماد از دولت كرامي اعلام كرده اند ، حزب الله ، وليد جنبلاط و مخالفان مسيحي تهديد كردند در مجلس به اعضاي كابينه كرامي راي اعتماد نخواهند داد.

به نوشته الوطن ، تركيب كابينه كرامي يك چالش آشكار براي گرايش هاي متعددي از جمله جريان وليد جنبلاط بود زيرا رقباي وي در دروزي ها دركابينه جديد سه وزير دارند طلال ارسلان ، وئام وهاب و محمود عبدالخالق كه چنان شوكي به طيف جنبلاطي وارد كرد كه رهبر آن تهديد كرد در روز راي گيري در پارلمان ، دولت كرامي را مجازات سختي خواهد كرد و به آن راي عدم اعتماد خواهد داد.

 ياد آوري مي شود عمر كرامي يكي ازرهبران شهرطرابلس درشمال لبنان است وبرادرش رشيد كرامي نخست وزيرفقيد لبنان در سال 1985 در داخل هليكوپترش ترور شد.

كرامي بارديگربا تشكيل كابينه  لبنان درشرايطي پا به عرصه نهاد كه آمريكا وسازمان ملل متحد شديدا دولت سوريه را براي خارج كردن نيروهايش ازخاك لبنان تحت فشارقرار داده است.

سوريه به منظورپايان دادن به جنگ داخلي 15 ساله لبنان كه تا سال 1990 ميلادي نيزادامه داشت نيروهاي خود را به اين كشور فرستاد.

کد مطلب 125150

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